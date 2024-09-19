楽天モバイルと楽天ペイメントは、今年6月〜8月に実施していた「毎月開催 楽天モバイル初めてのお申し込みで楽天ペイのお支払金額3.5％還元」キャンペーンに続き、通信サービスと決済を連携したキャンペーンを実施している。●条件を達成するともれなく最大9000ポイント進呈＋抽選で1万ポイント当たる「楽天モバイル申し込みでポイントプレゼント」として、キャンペーンページから「楽天モバイル」を初めて申し込み、期間内に