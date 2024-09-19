現在「東京ガールズコレクション」とのコラボ新作が見逃せないダイソー。秋冬にぴったりな、おしゃれで便利なアイテムが目白押しです！そこで今回は、特に目を引いたカップスリーブをご紹介。あの海外通販でも人気のアイテムがたった200円とお手頃！ぜひチェックしてみて♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カップスリーブ（グラデーションカラー）価格：￥220（税込）サイズ（約）：17.7×6.7cm販売ショップ：ダイソ