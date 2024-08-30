俳優のヒョンビンが30日午前、ソウル永登浦（ヨンドゥンポ）区汝矣島（ヨイド）IFCモールにて開かれたウイスキーブランド「Ballantine's（バランタイン）」のポップアップストア「Ballantine's Hour Lounge」のオープンイベントに出席した。・ヒョンビン＆チョン・ウソン出演ドラマ「メイド・イン・コリア」Disney+にて2025年に独占配信・ヒョンビン、秋の男に変身…魅力的な眼差しのグラビア公開！