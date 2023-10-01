8月17日、熊本・あさぎり町で脱走した体長約2mのイグアナが、1ヶ月以上経った22日に発見された。脱走後、気温が22℃まで下がるなど、イグアナにピンチが訪れていた。脱走したイグアナは「男性嫌い」8月17日、熊本県あさぎり町で脱走した、するどいツメに、緑色の体のイグアナ。体長は約2m、3歳〜4歳のオスだ。性格について、飼い主の娘は「かなり臆病。男性が嫌い」と話していた。実は逃げ出した後、イグアナにはピンチが訪れてい