17日未明、熊本市中央区で強盗事件があり、警察が犯人の行方を追っています。 警察によりますと、4月17日午前4時40分ごろ、熊本市中央区慶徳堀町の路上に車を止めていた50代男性から「2人組に襲われて金をとられた」と110番通報がありました。 現場は熊本市電「河原町」電停近くの道路で、2人組の男が車に近づき、開いていた運転席の窓からナイフのようなものを突きつけました。 男達は片言の日本語で「お金を下さい」と言葉を