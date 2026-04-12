熊本県益城町で開かれた追悼式で献花する遺族ら＝12日午前2016年4月の熊本地震から10年となるのを前に、震度7を2回記録し、災害関連死を含め45人が亡くなった熊本県益城町で12日、町主催の追悼式が開かれた。母を亡くした松野良子さん（69）が遺族代表として「地震を風化させず伝えなければいけない。伝承が私たちの役目だ」と述べた。遺族や町職員ら約200人が黙とうし、献花した。熊本県の木村敬知事は「町と共に住まい再建の