熊本県天草市宮地岳町では、約200体の「かかし」が、訪れた人たちを楽しませています。 まつりの来場者「どうしたの？悪いことしたの？『ははぁ～』って言っているところ？もうそろそろ許してもらおうか」 この「宮地岳かかしまつり」は今年で13回目を迎えました。 今年のテーマは「仮装行列と農村風景」で、昔ながらの行事やアニメ、映画などを再現しています。 地元住民などが生きがいづくりなどを目的に、17年