＜KKT杯バンテリンレディス初日◇17日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞“よ〜い、ドン”で飛び出した菅楓華が首位スタートを決めた。1番パー4で残り122ヤードをピン奥2メートルにつけてバーディ発進。2番パー4は6メートルをきれいに流し込んだ。【写真】大迫力スーパーアマ・後藤あいのぶっ飛びショット7バーディ・1ボギーの「66」。初日としては、2024年「住友生命vitalityレディス」の「64」に次