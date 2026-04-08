マダニに咬まれることで発症する感染症で、熊本県天草市の女性が死亡しました。 【写真を見る】マダニが原因の感染症で90代女性が死亡県内で今年初熊本・天草市 死亡したのは天草市に住む90代の女性です。 熊本県によりますと、女性は普段から自宅周辺で畑作業や草むしりをしていて、3月25日ごろから発熱や食欲低下などの症状が出ました。 症状が続いたため、女性は、4月2日に入院しましたが、2日後に死亡しました。 熊本