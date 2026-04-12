タレントのスザンヌが１２日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。８キロ痩せたことを明かした。地元の熊本県で元旅館を買い取ったスザンヌは、昨年２月から新たな旅館施設としてオープンさせるなど実業家としても活動している。番組冒頭、司会の上沼恵美子から「スザンヌちゃんは、痩せたんちがう？ちょっと」と振られると「ちょっと痩せたんです、はい」と返答。続けて「どないしたら痩せるの？何があったの