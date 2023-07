ドイツの米軍施設で米アフリカ軍のセレモニーに出席するオースティン国防長官/Staff Sgt. Julian Kemper/Office of the Secretary of Defense/File(CNN)米アフリカ軍司令部は20日、ソマリアで「集団的自衛空爆」を実施し、国際テロ組織アルカイダ系の過激派組織「シャバブ」のメンバー5人を殺害したと発表した。発表によると、空爆はソマリア連邦政府の要請により、ガルグドゥード州ガルカドから約15キロ南部の町の近郊