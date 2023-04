生まれによって職分や階級が定められるヒンドゥー教の身分制度が「カースト」です。カーストに基づく差別はインドだけでなくアメリカなどの海外でも広がっていましたが、アメリカ・カリフォルニア州はカーストに基づく差別を禁止するための法律に取り組んでいます。Why California is taking on caste-based discrimination | California | The Guardianhttps://www.theguardian.com/us-news/2023/apr/16/california-bill-aims-to-