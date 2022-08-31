フランス・リーグ1のパリ・サンジェルマンに所属する、フランス代表FWキリアン・エムバペに会うために、8歳の少女が自転車で3日間、90kmの道のりを走破した。 Félicitations Camille. Continues de tous nous inspirer. Le Parc des Princes est aussi ta maison maintenant @1SourireCamille pic.twitter.com/6nKpnrcobf - Kylian Mbappé (@KMbappe) August 24, 2022   心臓、腎臓、肺、背骨、手足、体の左側の