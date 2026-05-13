スズキが初の電気自動車を出した。その名は「e VITARA（イービターラ）」、値段は実に500万円！電気自動車だから車体も当然重くなる。これまでの「安い、軽い」イメージを覆す、e VITARAとはどんなクルマなのか？乗り心地を試すため、首都高を走るフェルさんの頭に何度も浮かんだ言葉は「これってホントにスズキなの？」だった。何に驚いたのかというと……。（コラムニストフェルディナント・ヤマグチ）東京→宮崎 1340km！ポル