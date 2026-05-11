今日5月11日(月)は、本州付近は高気圧に覆われ広く晴れるでしょう。ただ、関東は山沿いを中心に午後は急な雨や雷雨に注意が必要です。沖縄は梅雨前線の影響で激しい雨となる所がある見込みです。本州は広く晴天今日11日(月)は本州付近は高気圧に覆われ、九州から北陸、東北南部にかけて広く晴れる見込みです。風も弱く、屋外で過ごしやすい一日となりますが、日差しが強く気温が上がるでしょう。最高気温は、福岡・大阪・名古屋、