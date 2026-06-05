創業48年の金沢スッポン堂 大阪うめだ・阪急三番街店を2026年6月8日リニューアルオープン。うめだの2店舗を集約し、より快適な相談型店舗へ。

創業48年の金沢スッポン堂 大阪うめだ・阪急三番街店を2026年6月8日リニューアルオープン。うめだの2店舗を集約し、より快適な相談型店舗へ。