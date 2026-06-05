創業48年の金沢スッポン堂 大阪うめだ・阪急三番街店を2026年6月8日リニューアルオープン。うめだの2店舗を集約し、より快適な相談型店舗へ。
天然・自然由来の和漢素材にこだわった健康補助食品の販売を行う株式会社金沢すっぽん堂本舗（本社所在地：石川県金沢市、代表：墨屋太郎）は、このたび大阪・阪急三番街店を2026年6月8日にリニューアルオープンいたします。従来近隣で営業していたホワイティうめだ店の機能を1店舗へ集約し、より時代に対応した充実したサービスを提供できる店舗として生まれ変わります。
新店舗は、木目を基調とした落ち着きのある内装と、ゆったりとした導線設計により、お客様がくつろぎながら商品選びやご相談をしていただける空間を実現。明るく開放感のある店内では、すっぽんやまむし、高麗人参、霊芝など、長年培ってきた健康素材を取り揃えています。
また、今回のリニューアルでは「相談しやすさ」を重視し、お客様一人ひとりの体調や生活習慣、お悩みを丁寧にお伺いできる環境を整備しました。経験豊富なベテランスタッフが常駐し、お客様それぞれのコンディションに合わせた最適な商品をご提案いたします。
金沢すっぽん堂はこれからも、健康づくりのパートナーとして、お客様の毎日を支える商品とサービスの提供に努めてまいります。新しくなる金沢スッポン堂・阪急三番街店へぜひお立ち寄り下さい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351567/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351567/images/bodyimage2】
【店舗概要】
店舗名：金沢スッポン堂 大阪うめだ・阪急三番街店
所在地：大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街南館B２F
営業時間：１０：００～２１：００
電話番号：（０６）６３７７-６３６６
■会社概要
社名 株式会社金沢すっぽん堂本舗
代表者 代表取締役 墨屋太郎
本社所在地 〒920-0061 石川県金沢市問屋町2-87
創業 1978年
事業内容 健康補助食品の販売
資本金 5,000万円
URL https://suppondo.co.jp/
配信元企業：株式会社金沢すっぽん堂本舗
新店舗は、木目を基調とした落ち着きのある内装と、ゆったりとした導線設計により、お客様がくつろぎながら商品選びやご相談をしていただける空間を実現。明るく開放感のある店内では、すっぽんやまむし、高麗人参、霊芝など、長年培ってきた健康素材を取り揃えています。
また、今回のリニューアルでは「相談しやすさ」を重視し、お客様一人ひとりの体調や生活習慣、お悩みを丁寧にお伺いできる環境を整備しました。経験豊富なベテランスタッフが常駐し、お客様それぞれのコンディションに合わせた最適な商品をご提案いたします。
金沢すっぽん堂はこれからも、健康づくりのパートナーとして、お客様の毎日を支える商品とサービスの提供に努めてまいります。新しくなる金沢スッポン堂・阪急三番街店へぜひお立ち寄り下さい。
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【店舗概要】
店舗名：金沢スッポン堂 大阪うめだ・阪急三番街店
所在地：大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街南館B２F
営業時間：１０：００～２１：００
電話番号：（０６）６３７７-６３６６
■会社概要
社名 株式会社金沢すっぽん堂本舗
代表者 代表取締役 墨屋太郎
本社所在地 〒920-0061 石川県金沢市問屋町2-87
創業 1978年
事業内容 健康補助食品の販売
資本金 5,000万円
URL https://suppondo.co.jp/
配信元企業：株式会社金沢すっぽん堂本舗
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