【高騰するプロテイン市場に新提案】“選び方”を見直す時代へ　特許出願中のホエイ×ソイの独自配合を採用した、次世代プロテイン「VALX HYBRID PROTEIN」登場！

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、“ホエイプロテイン” と “ソイプロテイン” 2つの特徴を掛け合わせた新商品「VALX HYBRID PROTEIN（ハイブリッドプロテイン）1kg」を、2026年5月28日(木)より販売開始いたします。

近年、健康志向の高まりによりプロテイン市場は拡大を続ける一方で、原料価格の高騰により、日常的に摂取することへのハードルも高まりつつあります。

こうした環境の変化を受け、これまでのように“とりあえずホエイプロテインを選ぶ”という前提から一歩進み、“どの特徴をどう取り入れ、どう続けるか”という視点でプロテインとの向き合い方を見直す動きが広がっています。

従来、プロテインは吸収スピードに優れたホエイプロテインを中心に選ばれる傾向がありましたが、本来それぞれに異なる特徴があり、目的やライフスタイルに応じて取り入れることが重要です。

例えば、ホエイプロテインは素早く吸収される一方で、植物由来のソイプロテインは長時間にわたって体内のアミノ酸濃度を高く保つ特徴を持っています。

「VALX HYBRID PROTEIN」は、この両者の強みを掛け合わせた“いいとこどり”のプロテイン。

トレーニング後の栄養補給だけでなく、日常生活の中でも安定的にタンパク質を取り入れやすい設計としました。

吸収スピードの異なる2つのタンパク質を組み合わせることで、時間帯に左右されにくい新しいプロテイン習慣を提案します。

さらに、毎日無理なく続けられることを重視し、品質・美味しさ・栄養バランスのすべてに配慮。トレーニングを行う方はもちろん、健康維持や日常的な栄養補給を目的とする方にも適した商品です。

VALXは今後も、ライフスタイルの変化に寄り添いながら、より実用的で継続しやすいプロテインの在り方を提案してまいります。

【商品特徴】

1．毎日飲みたくなる贅沢な美味しさ ※特許出願中

ホエイ特有のクリーミーさと、ソイのコク・まろやかさを融合。

特許申請中の独自配合技術により、ソイ特有の“粉っぽさ”や“ざらつき”を抑え、濃厚でなめらかな飲み心地を実現しました。

デザート感覚で楽しめる満足感のある味わいで、毎日のプロテイン習慣をより続けやすくします。



2．ホエイ×ソイの“ハイブリッド設計”

吸収の速いホエイと、ゆっくり消化吸収されるソイをバランスよく配合。

さらに、ホエイに豊富な「メチオニン」と、ソイに豊富な「アルギニン」を組み合わせることで、アミノ酸バランスをより高いレベルで実現しました。

「速攻」と「持続」のダブルアプローチにより、トレーニング時の栄養補給はもちろん、長時間にわたって体内のアミノ酸濃度を高く保つ設計に。

1日の中での効率的なタンパク質補給をサポートし、日々のコンディションづくりを支えます。



3．ビタミン11種・ミネラル4種を配合

タンパク質だけでなく、コンディション維持に欠かせないビタミン11種・ミネラル4種をバランスよく配合。

食事だけでは不足しがちな栄養素を補い、健康的な身体づくりと日常のパフォーマンス維持をサポートします。

【商品概要】

商品名：VALX HYBRID PROTEIN（https://x.gd/lJCSj）

フレーバー：チョコレート風味 / カフェオレ風味

定価：4,380円（税込）

内容量：1kg

※VALXメンバーズストアでの販売価格

【監修者 山本義徳氏からのコメント】

筋肉サポートに好適なホエイにも弱点があります。

それは「アルギニンが少ないこと」。

そこで、アルギニンが豊富なソイとホエイをハイブリッド配合しました。

これにより、アミノ酸バランスが向上し、高い血中濃度を長く維持しやすくなります。

私自身、ソイを活用して大会優勝を果たした実績があります。

理論と経験、その両面から導き出した今の時代の正解がこのハイブリッドプロテインです。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル３階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/