電子同意サービスに「シェーマIC機能」を追加

セイコーソリューションズ株式会社

セイコーソリューションズ株式会社（代表取締役社長：関根 淳、本社：千葉県千葉市、以下 セイコーソリューションズ）は、「セイコーの電子同意サービス（コンパクトイン医療機関向けプラン）」（以下、電子同意サービス）において、医療説明を図示化で分かりやすくサポートする「シェーマIC（インフォームドコンセント）機能」の提供を開始します。

電子同意サービスは、昨年のリリース以来、医療機関および患者さま双方にとって負担の大きかった同意手続きを効率化し、医療現場を支援するサービスとして、多くの医療機関に導入いただいてきました。今回新たに提供する「シェーマIC（インフォームドコンセント）機能」は、同意手続きに先立つ医療説明の場面において、医療機関と患者さまとのコミュニケーションをより分かりやすく、スムーズに支援する機能です。

シェーマIC(インフォームドコンセント)機能について

シェーマIC機能は、医師や医療従事者が患者さまへ説明を行う際に、文書上の重要事項を視覚的に強調することや、シェーマ（図やイラスト）を用いて体の部位をわかりやすく示すなど、補足説明を行うことができる機能です。これにより、患者さまの理解を促進するとともに、説明内容の記録性向上にも貢献します。

＜機能概要＞

電子同意サービスとは

- 重要事項へのマーカー表示- 体の部位を視覚的に確認できるシェーマ（簡易的な図やイラスト）の追加- 説明者の電子署名情報の記録

電子同意サービスは、説明・同意プロセスを電子化し、患者さまの負担軽減と医療機関の効率化を実現するサービスです。医療情報ガイドライン6.0版や電子署名法に準拠した安全性の高い仕組みを提供しています。

【電子同意サービスの主な機能】

シェーマIC機能の他、下記の機能を備えています。

- 一括同意機能（特許出願中）

手術や入院の際に必要となる複数の同意書に対し、一括で電子同意（署名）できる機能です。複数書類への署名に伴う患者さま・ご家族の負担や、医療機関における同意取得業務の煩雑さといった課題を解決します。

- リモート署名機能

メールやSMS、公式LINEアカウントを通じて、同意書への署名依頼や控えの送付を行える機能です。遠方に住むご家族からの同意も、スムーズに取得することができます。

- 説明動画/詳細URL表示機能

同意取得の前に、説明動画や詳細情報のURLを表示できる機能です。患者さまが自分のペースで説明内容を理解しやすくなるだけでなく、定型的な説明を動画で補完することで、医療機関側の業務負荷軽減にも貢献します。

また、電子同意やスキャナ保存による医療DXに加え、医療機関における雇用契約の締結や請求書配信、電子帳簿保存法に対応した書類保存など、事務業務の電子化にも対応しています。これにより、医療機関全体のペーパーレス化と運用負荷の軽減に貢献します。

なお、本電子同意サービスは、厚生労働省が実施する「ICT機器を活用した勤務環境改善の推進に向けたモデル医療機関調査支援事業」において、補助対象となるICT活用例の一つである「同意取得の電子化」に該当するサービスです。医療現場における業務効率化や、説明・同意取得に伴う職員負担の軽減に資する手段として、活用が期待されています。

セイコーソリューションズは今後も、医療現場の声を反映したサービス進化を通じて、安心・安全な医療DXの推進に貢献してまいります。