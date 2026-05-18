8年連続、10品目の受賞達成！「ウェルレイシ」がBSB Innovation Award 2026（抗老化・バリア機能回復部門）で3位

丸善製薬株式会社

化粧品や健康食品の原料となる天然由来成分を製造する丸善製薬株式会社（広島県尾道市、代表取締役社長：日暮 泰広）のウェルレイシ（レイシエキス）が、世界的化粧品アワードである「BSB Innovation Award 2026」の最も革新的なアクティブ原料（抗老化・バリア機能回復部門）で第3位を受賞しました。

ウェルレイシについて

ウェルレイシは、4月にパリで開催された世界最大の化粧品原料展示会であるin-cosmetics global 2026で発表した最新の機能性原料です。

当社独自のストレス研究を通じて、慢性的な高ストレス状態では、コルチゾールが持続的に増加し、肌のバリア機能に悪影響を及ぼすことを明らかにしました（＊）。本知見を基に、精神的ストレスを排除することが難しい現代において、肌も心も健やかに保つための新たな機能性原料としてウェルレイシを開発しました。ストレスによる肌状態の悪化を実感している女性を対象としたヒトボランティア試験では、経皮水分蒸散量が有意に改善するなど肌状態の向上が確認されています。

幅広い研究データと新たな視点を生かしたアプローチが評価され、受賞につながったと考えています。

BSB Innovation Award

欧州の化粧品コンサルティング会社BSB社（本社：ドイツ・ハンブルグ）が選考し、化粧品原料と最終製品に授与される賞です。一般化粧品部門、ナチュラル化粧品部門がありそれぞれ表彰されます。今年で24回目となる化粧品業界において歴史ある賞です。

丸善製薬では、2019年に「山梨モモ葉抽出液BG30」が同アワードにて受賞したことを皮切りに、2020年に「レモンバームエキスRA」「シルバーバイン抽出液BG30」が、2021年に「和ism＜ガイヨウ＞」「和ism＜瀬戸内オリーブ葉＞」がそれぞれ2部門で受賞、2022年に「和ism＜ワイルドタイム＞」、2023年に「和ism＜ユキノシタ＞」、2024年に「コメ発酵液PD」、2025年に「ロータスリフト」と、今回の受賞により8年連続、日本企業最多の累計10品目の受賞を達成しています。

丸善製薬は、これからも化粧品を使用する人々の気持ちによりそい、肌も心も健やかに導く、機能と情緒的価値を有する化粧品原料の研究開発を継続してまいります。

＊論文情報

Ganoderma lucidum Extract Improves Chronic Stress-Induced Impairment in Skin Barrier Function

（レイシエキスは慢性的なストレスによって誘導されるバリア機能低下を改善する）

Shota Hayashi et al., Applied Cosmetic Science and Technology 1(1): 74-81 (2025)

sccj-acst.org/10.69336/acst.2024-10/index.html

※「和ism＼ワイズム」「ロータスリフト＼Lotus Lift」は丸善製薬(株)の登録商標です。

【会社概要】

商号 ： 丸善製薬株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 日暮 泰広

所在地 ： 広島県尾道市向東町14703-10

設立 ： 1949年7月13日

事業内容： 医薬品、医薬品用素材抽出物、医薬部外品用素材抽出物、

化粧品用素材抽出物、食品添加物、食品、食品用素材抽出物、

健康食品、健康食品用素材抽出物の製造販売

資本金 ： 9,800万円

URL ： https://www.maruzenpcy.co.jp