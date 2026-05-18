よつ葉乳業、新TVCMシリーズ「よつ葉のある暮らし」5月18日（月）より放映開始

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よつ葉乳業株式会社

　よつ葉乳業株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：井出 元郎）は、2026年5月18日（月）より、新TVCMシリーズ「よつ葉のある暮らし」の放映を開始します。


　本CMシリーズでは、新たなコミュニケーションテーマ「よつ葉のある暮らし」を軸に、牛乳、バター、ヨーグルト、チーズといった日常に寄り添う牛乳・乳製品のある暮らしを描き、「よつ葉ブランド」をより身近に感じていただくことを目的としています。



■ 新TVCMシリーズの制作意図

　当社は、コーポレートスローガン「北海道のおいしさを、まっすぐ。」に基づき、北海道産の乳原料を使用したおいしい牛乳・乳製品づくりに真摯に向き合いながら、幅広い商品展開を行ってまいりました。


　今回の新TVCMシリーズでは、ひとつひとつの商品を個別に伝えるのではなく、商品カテゴリを横断した統一感のある表現で「よつ葉の牛乳・乳製品がある暮らし」そのものを描くこととしました。日常に寄り添う牛乳・乳製品だからこそ、味わいだけでなく、それを選ぶことで生まれる心地よさや、ささやかな満足感といった感情も含めて表現しています。


　本CMシリーズを通して、北海道の恵みを活かしたおいしい牛乳・乳製品のある日常の豊かさを感じていただきたいと考えています。


■ TVCM「よつ葉のある暮らし 牛乳篇」概要

















タイトル　　　：「よつ葉のある暮らし 牛乳篇」（15秒）


ナレーション　：牛乳って、実は全然違う。


　　　　　　　　よつ葉を飲むまでは気づかなかったけど。


　　　　　　　　この幸せは、よつ葉だけ


　　　　　　　　よつ葉の牛乳


放映開始日　　：2026年5月18日（月）


放映エリア　　：北海道、関東、関西


（参考）よつ葉の牛乳 ブランドサイト：https://www.yotsuba-shop.com/milk-brand/


■ TVCM「よつ葉のある暮らし ヨーグルト篇」概要

















タイトル　　　：「よつ葉のある暮らし ヨーグルト篇」（15秒）


ナレーション　：よつ葉といえばバター、という人が多いみたいですが。


　　　　　　　　私はひそかに、ヨーグルトだと思っています。


　　　　　　　　この幸せは、よつ葉だけ


　　　　　　　　よつ葉のヨーグルト


放映開始日　　：2026年5月18日（月）


放映エリア　　：北海道、関東、関西


（参考）よつ葉のヨーグルト ブランドサイト：https://www.yotsuba-shop.com/yogurt-brand/


■ イラストレーター情報

タカヤ ユリエ


1990年滋賀県出身、横浜市在住。会社員を経て、2021年よりイラストレーターとして活動。色鮮やかでやさしい空気感のある作品を手がける。


▼　CM制作にあたってのメッセージ


今回のイラストレーションでは、幼い頃の家族の記憶に触れるようなあたたかさを大切に、日常のささやかな幸せを水彩の揺らぎで表現しました。



会社概要

会社名　　：よつ葉乳業株式会社


設立　　　：1967年1月23日


本社　　　：北海道河東郡音更町新通20丁目3番地（登記）


　　　　　　北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地（実務）


事業内容　：牛乳及び乳製品の製造・販売


営業年度　：4月1日から翌3月31日


資本金　　：31億円


代表者　　：代表取締役社長　井出 元郎


売上高　　：1,273億円（2024年度）


買入乳量　：79万トン（2024年度）


従業員数　：882名（2025年3月31日現在）


お客様からのお問い合わせ先

よつ葉お客様相談室　0120-428-841


受付時間：平日（月～金）9:00～17:00


※土曜、日曜、祝日、夏期・年末年始休業および上記時間外は留守番電話となります。