SBI損保、長野信金で信用金庫初となる「SBI損保の海外旅行保険」募集開始

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI損害保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小野尚、以下「SBI損保」）は、長野信用金庫（本店：長野県長野市、理事長：鈴木弘一、以下「長野信金」）のWebサイトにおいて、5月18日（月）から「SBI損保の海外旅行保険」※1の取り扱いを開始いたします。なお、信用金庫における「SBI損保の海外旅行保険」の取り扱いは今回が初めてとなります。

「SBI損保の海外旅行保険」は、お客さまのご年齢・ご旅行先等に応じたリーズナブルな保険料で、ご旅行中のご病気やお怪我などでかかった治療・救援費用を無制限に補償※2するとともに、現地でのトラブル対応のみならず、さまざまなトラベルサービス※2を日本語でご提供する、お客さまに寄り添った保険商品です。

SBI損保はこれまで、先進医療や全額自己負担となってしまう自由診療までがん治療にかかった費用を実額で補償する「SBI損保のがん保険」※3を、長野信金のWebサイトを通じてご提供してまいりました。このたび、地域の皆さまのお役に立つことを目指す長野信金のWebサイトにおいて、24時間いつでも、どこからでもスムーズに「SBI損保の海外旅行保険」のお見積り・お申込みを行っていただける体制を整えることにより、地域のお客さまの海外旅行中における安心と安全もご提供いたします。

SBI損保は、SBIグループの全体戦略である「地方創生」に貢献するべく、地域金融機関との持続的な提携拡大に取り組んでいます。今後とも、「お客さまを大切にし、地域の発展に奉仕する」ことを経営方針に掲げる長野信金との密接な連携のもと、お客さまによりご満足いただけるような商品・サービスをお届けしてまいります。

※1 正式名称：リスク細分型特定手続用海外旅行保険

※2 「海外サポート充実タイプ」の場合

※3 正式名称：がん治療費用総合保険

◆SBI損保について

SBI損保は総合的な保険事業を展開するSBIインシュアランスグループの一員で、「新しい時代に、新しい保険を」という企業理念のもと、最先端の保険商品と最高水準のサービスを提供することで、お客さまに「安心と安全」をお届けしています。テクノロジーの力で新たな価値を創造し、SBIグループ各社のシナジーを発揮することでさらなる飛躍に向けチャレンジし続けます。

【 会社概要 】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98438/table/525_1_6d9f700e5806e3910abae2d10bd58f8d.jpg?v=202605181151 ]

◆SBIインシュアランスグループについて

SBIインシュアランスグループは、日本のインターネット金融のパイオニアであるSBIグループの保険事業を担う企業グループです。保険持株会社であるSBIインシュアランスグループ株式会社（東証グロース市場上場）のもと、SBI損保を含む事業会社8社が一体となって総合的な保険事業を展開しています。

「顧客中心主義」の徹底という基本方針のもと、保険分野におけるさまざまな付加価値を創造し、さらなる顧客基盤の拡大を続けることで企業価値の向上に努めます。