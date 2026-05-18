SVリーグ昇格への”新拠点”を共に作ろう　＃イエスタクラファン、目標を達成して終了！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都 中央区、以下スポチュニティ）は、SVリーグ昇格への”新拠点”を共に作ろう ＃イエスタクラファンのクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを実施し、支援金額2,351,000円（目標達成率117％）を達成して終了しました。

今回のプロジェクトで集まった支援金は、来シーズンのSVリーグへの進出に伴い、練習環境を充実させるため、サーブマシンの導入に使用される予定です。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/hokkaido/team/1069/invest/778/detail

１．クラウドファンディング目標金額を達成！

北海道イエロースターズは、今期の東地区での優勝、2026年のSVリーグへの参入が決定し、今年6月に継続して使用できる体育館の竣工に合わせてクラウドファンディング・SVリーグ昇格への”新拠点”を共に作ろう ＃イエスタクラファンプロジェクトを実施し、皆様のご支援により成功を収めることができました。

支援者の皆様には多大なる温かいご支援を頂き、深く御礼申し上げます。

今回のプロジェクトで集まった支援金は、SVリーグへの参入に伴う、練習環境の充実のため、サーブマシンの購入に使用する予定です。

２．北海道イエロースターズ 小高GMからのメッセージ

北海道イエロースターズGMの小高です。

この度のクラウドファンディングでは、皆さまから温かいご支援をいただき、235万円という大きな力をお寄せいただきました。心より感謝申し上げます。私たちがこれまで公共施設を利用しながら限られた環境で練習を続けてこられたのも、日々の応援と支えがあったからこそです。

2026年6月に完成する新しい体育館は、長年の課題であった「継続的に使用できる拠点」を持つ大きな前進となります。今回いただいたご支援は、サーブマシンの導入やトレーニング設備の拡充など、選手の成長に直結する環境づくりに大切に活用させていただきます。

選手たちは日々、競技と真摯に向き合いながら成長を続けています。皆さまからいただいたご支援は、その努力をさらに確かな成果へとつなげる大きな後押しになります。SVリーグで戦い抜く力を身につけ、北海道から日本のトップリーグ、そしてその先の舞台へと歩みを進めてまいります。

これからも北海道イエロースターズの挑戦を見守っていただければ幸いです。

本当にありがとうございました。

3．プロジェクト結果及びスポチュニティが提供するデータ分析結果（一部公開）

▼プロジェクト結果

［クラウドファンディング実施期間］：2026年3月13日～2026年4月30日

［目標金額］：第一目標 2,000,000円 ／ 第二目標 2,500,000円

［支援獲得金額］：2,351,000円 （第一目標に対する目標達成率：117.5％）

［支援数］：111人・138件

［支援者一人当たり平均単価］：21,180円／人

▼支援募集期間を通じた支援数（折れ線）、及び支援金額（棒線）

＜今回のプロジェクトのサマリ＞

開始初日に、30件もの支援、50万円の支援金が集まり、開始6日目、3月20日には50％に相当する100万円の達成、好調のスタートとなりました。

支援者様の希望ネーム入りマスコットバレーボールは、期間中に3度の追加をし、多くの支援をいただきました。

開始時に用意していた選手着用ジャージや4月13日に追加リターンとして投入した選手私物は支援者のニーズに沿った商品として目玉となりました。

プロジェクト中盤も少しずつ支援を積み重ねていき、4月22日に目標金額の200万円を達成！

プロジェクト終了前の最後に追い上げ、その後NEXT GOALを設定することで、さらに支援を積み上げて、235万円でプロジェクトを終了しました。

◆利用料は業界最安水準！二人三脚の手厚いサポートに加え、無料で取材・記事化し広くPR！

スポチュニティでは、クラウドファンディングのプロジェクトの実施を希望するプロ・セミプロ、学生運動部、アスリートを募集しております。世の中のクラウドファンディングの多くは、システムのみ提供にとどまり、自分たちで施策を考えなくてはなりません。しかし、スポチュニティでは『スポチュニティアドバイザー』が、支援募集プロジェクトの企画やリターン設計、アピール文の作成、システム登録、周知・拡散を丁寧に二人三脚でサポートさせていただきます。

更に、専任ライターが利用チームを無料で取材・記事化いたします。こうした記事を周知・拡散の材料にしていただくことで支援を集めることができます。詳しくはこちら（ https://corp.spportunity.com/clubteam/ ）をご覧ください。

◆コラム記事の提携先を募集しています！

スポチュニティでは、普段スポットライトを浴びる機会の少ない競技やチーム、アスリート、スタッフ・裏方、ファンへ光を当て、そこにあるストーリーや熱い想いを世の中に届けることをコンセプトとした『スポチュニティコラム』（ https://media.spportunity.com/ ）を運営しております。

このスポチュニティコラムとの提携・協業媒体を募集しております。詳しくは、こちら（ info@spportunity.co.jp ）までお問い合わせください。

これまでの提携実績例）Yahoo!ニュース、SmartNews、スポーツブル、NTTドコモⅾメニュー、ほか

【会社・団体概要】

◆株式会社北海道イエロースターズ

所在地：北海道札幌市東区東雁来9条3丁目1番8号 武田ビル8

設立：2016年3月

ホームページ：https://hy-stars.jp/

公式Facebook：https://www.facebook.com/yellowstarsvb

公式X（旧Twitter）： https://x.com/yellowstars_vb

公式Instagram：https://www.instagram.com/yellowstars_vb/

◆スポチュニティ株式会社

所在地：東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立：2016年3月

ホームページ：https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。