【ゲラン】〈キスキス〉シリーズに、ぷるんと弾む透明感リップを叶える〈キスキス ビー グロウ プランプ〉が新登場。

ゲラン株式会社

〈キスキス〉が新たに明かす秘密

〈キスキス〉の魅力はどこに宿るのか。その答えは、唇に触れた瞬間に明らかになります。

30年以上にわたり進化を続けてきた〈キスキス〉シリーズは、メイクアップとスキンケアの境界を超え、その可能性を広げてきました。2022年には、ハチ由来のケア成分¹を凝縮したハニーパックティント〈キスキス ビー グロウ〉が誕生。ハチミツとプロポリスエキス¹が溶け合うナチュラルフォーミュラが、唇を自然に色づかせ、潤いと輝きをもたらします。

そして2026年、5世代にわたるクリエイションを象徴するミツバチから着想を得て、〈キスキス〉シリーズに、新たなるアイコン〈キスキス ビー グロウ プランプ〉が加わります。

ミツバチの恵み¹とヒアルロンペプチドコンプレックス²を配合した、ブライトニング リップ ボリューマイザー。天然由来成分91%³からなるナチュラルフォーミュラが、24時間潤い⁴を保ち、12時間持続するボリュームアップ効果⁵を実現。

ひと塗りで、唇はふっくらと整い、ぷるんと弾む透明感リップへ導きます。

¹ハチ由来成分：ハチミツ、ロイヤルゼリー、プロポリスエキス （整肌成分） ²ヒアルロン酸Na、セロリ種子エキス、アマ種子エキス （環状ペプチドを含む）、トリオレイン酸ソルビタン、トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル （整肌成分） ³自然由来指数91%（水を含む）ISO16128準拠 ⁴ボランティア30 名を対象とした試験 ⁵ボランティア25 名を対象とした試験

ミツバチの恵み¹で、ぷるんと弾む透明感リップを叶える

ブライトニング リップ ボリューマイザー

ゲラン研究所は、瞬時かつ持続的な唇のボリュームアップを叶えるため、ヒアルロン酸²とハチ由来成分¹を組み合わせたゲラン先進のヒアルロンペプチドコンプレックス³を開発しました。ゲランのサイエンスの粋を結集した独自のフォーミュラによって、ペプチド⁴がコラーゲン生成をサポートし、エラスチン生成を促進。その結果、使用直後から、唇のボリュームが30%アップ⁵、乾燥や縦ジワを防ぎ、一日中、美しいコンディションを保ちます。さらに、ヒアルロン酸²に加え、世界中から厳選されたコルシカハニー、ロイヤルゼリー、そしてプロポリス¹をベースにした濃蜜なフォーミュラが唇をやさしく包み込み、潤いを長時間キープ。自然の恵みと先進の科学が融合することで、使うたび、むっちりボリュームアップした唇印象へ⁶。

〈キスキス ビー グロウ プランプ〉には、もうひとつの秘密があります。それは、唇に透明感を宿す革新的なブライトニングコンプレックス。繊細なトーンアップシマーを配合し、ひと塗りで絶妙なきらめきを与えてくれます。同時に、AHA発想の穏やかな角質ケア成分⁷を採用。唇の自然なターンオーバーをやさしく促進し、表面をなめらかに整え、使うたびに明るさを引き出します。この相乗効果により、くすみが晴れ、明るく澄んだ印象の唇へ⁶。3倍の輝き⁸とともに、光のヴェールをまとったような美しいツヤが12時間⁹続きます。塗布した瞬間に感じる、ほんのり心地よい刺激は、フレッシュな清涼感とともに、ボリュームアップをそっと知らせてくれます。

そして、〈キスキス ビー グロウ プランプ〉の効果は使うほどに確かなものに。1か月の使用で唇が47%⁵ボリュームアップ。潤いと再生力は2倍に高まります⁵。

¹ハチ由来成分：ハチミツ、ロイヤルゼリー、プロポリスエキス（整肌成分） ²ヒアルロン酸Na ³ヒアルロン酸Na、セロリ種子エキス、アマ種子エキス（環状ペプチドを含む）、トリオレイン酸ソルビタン、トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル （整肌成分） ⁴環状ペプチドを含む アマ種子エキス（整肌成分） ⁵33名の女性による自己評価テスト ⁶メイクアップ効果による ⁷クリスマムマリチマムエキス （整肌成分）、トリ（カプリル／カプリン酸）グリセリル（整肌成分） ⁸女性33 名による臨床評価 ⁹ボランティア25 名を対象とした試験

すべての笑顔を輝かせる、2つのシェード

ゲラン研究所が導き出したのは、どんな唇にも自然なきらめきを添える2つのシマーシェード。

100 ウォーム グロウ★200 クール グロウ

〈キスキス ビー グロウ プランプ〉は、唇本来のアンダートーンに寄り添い、オレンジみを帯びたウォームトーン、赤みやピンクを感じるクールトーン。それぞれの魅力を美しく引き立てるよう設計されています。

★=スターシェード

1本で3役が可能に。

〈キスキス ビー グロウ プランプ〉は、マルチユースなブライトニング リップ ボリューマイザーとして、シーンに合わせて、その魅力を自由に引き出します。

- メイクアップベースとして唇を整えながら、ボリューム & 潤いアップ。塗布後5分ほど置き、コットンで軽くなじませることで、リップメイク前の下地にも。- リップグロスとして単体として、ひと塗りで、ぷるんと弾けるボリュームとミラーのようなツヤ感をプラス。- トップコートとしてリップメイクの仕上げに重ねれば、3Dの輝きとプランプ効果で、立体感のある仕上がりに。

このひとつで、仕上がりは思いのままに。〈キスキス ビー グロウ プランプ〉は、美しい笑顔のそばに寄り添う、新たなメイクアップのマストハブ。

ヘリテージと革新が息づく、特別なパッケージデザイン

ハチ由来のケア成分¹が唇をやさしく包み込み、潤いとふっくら感をもたらす濃”蜜”リップケアを、さらなる高みへ。〈キスキス〉のコードを再解釈した、新たなパッケージが誕生しました。

キャップには、ゴールドで縁取られたミツバチのモチーフをあしらい、ゲランのヘリテージを象徴するアイコンとして優雅な輝きを添えています。それは同時に、フォーミュラに息づくその恵みへのオマージュでもあります。透明感のあるボディからは、ころんと愛らしいアプリケーターが姿を現します。ハニースプーンから着想を得て開発されたチップが、適量をやさしくすくい上げて、唇へふんわりと届けます。まるでアクセサリーのように美しいこのアプリケーターは、〈キスキス〉の進化とセンシュアルさを体現する存在です。

¹ハチ由来成分：ハチミツ、ロイヤルゼリー、プロポリスエキス （整肌成分）

〈キスキス〉シリーズのマストアイテム

スキンケア発想のリップメイクを体現する、〈キスキス〉シリーズ。唯一無二のフォルムとミツバチの恵み¹を凝縮したフォーミュラは、唇の美しさをシーンに応じて多面的に引き出します。

- キスキス ビー リフト プライマーフレンチハニーの恵みで唇をケアしながら、美しいリップメイクのベースを築くリップ プライマー。天然由来成分95％²配合。- キスキス ビー グロウナチュラルフォーミュラで唇そのものを自然に色づかせる、とろけるツヤ蜜仕上げのハニーパック ティント。天然由来成分98％²配合。- キスキス ビー グロウ オイル長時間潤いが続き、魅力的な3Dの輝きを与えるツヤ蜜リップオイル。天然由来成分92％²配合。NEW- キスキス ビー グロウ プランプぷるんと弾む透明感リップを叶える、ブライトニング リップ ボリューマイザー。天然由来成分91％²配合。

¹ハチ由来成分：ハチミツ、ロイヤルゼリー、プロポリスエキス （整肌成分） ²自然由来指数（水を含む）ISO16128準拠

▼〈キスキス〉シリーズの詳細はこちら

キスキス(https://www.guerlain.com/jp/ja-jp/p/kisskiss-bee-glow-98%25-natural-origin-honey-tint-balm-P043570.html)

自然と先進の科学知見が交差する、アヴァンギャルドなキャンペーン

ゲランは〈キスキス ビー グロウ プランプ〉の革新性を映し出すため、AIを用いて描き出した特別なキャンペーンビジュアルを制作しました。

2つのシェードを基調に構成されたホログラフィックの世界観は、シマーのまわりに広がる光の輪や虹色の反射が唇に宿る、きらめく仕上がりを再現しています。

咲き誇る花々は、シリーズの核にある自然の象徴、そしてメゾンのシンボルであり、インスピレーションの源であるミツバチ。ゲランが大切にする自然と科学の融合を、モダンな感性で表現したビジュアルです。

2026年5月19日（火）公式オンラインブティック先行発売

／5月20日（水）～26日（火）阪急うめだ本店 期間限定イベント発売

／6月1日（月）全国発売

キスキス ビー グロウ プランプ

新2色 5,060円（税込）

100 ウォーム グロウ★200 クール グロウ

ゲラン公式オンラインブティック https://www.guerlain.com/jp

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