オーシャンデザインが販売車両の360度画像掲載を本格導入

株式会社AOZORA COMPANY

株式会社AOZORA COMPANY（運営ブランド「オーシャンデザイン」）は、2026年5月9日、オンライン掲載車両において「360度画像掲載機能」の本格導入を開始したことを発表いたします。



この取り組みにより、お客様はスマートフォンやパソコンから車両を360度自由に確認できるようになり、外装状態や車内空間を従来よりも詳細に閲覧可能となります。

近年、中古車販売市場では消費者の購買行動が大きく変化しており、オンラインでの情報収集から購入検討まで行う顧客層が急速に拡大しています。

特に20代から60代の女性ビジネスパーソンを中心に、「実車を見ないと不安」「傷や使用感が分かりづらい」といった課題が顕在化していました。



同社ではこれまでも、掲載写真点数の増加や傷・へこみの積極開示など、透明性を重視した販売戦略を推進してまいりました。

今回導入した360度画像機能では、車両を上下左右あらゆる角度から確認できるため、通常写真だけでは伝わりづらい立体感や車両サイズ感、ボディ状態なども詳細に把握できます。

これにより、遠方のお客様や多忙で店舗へ足を運びづらいビジネスパーソンでも、オンライン上でより安心して車両選びができる環境を実現しました。



同社では全国対応の自社ローン販売を展開しており、オンライン経由での商談・契約比率も年々上昇傾向にあります。今回の360度掲載強化は、全国のお客様へ店舗に近い購買体験を提供するための重要な施策の一環です。



さらに、保証制度の拡充やロードサービス、全国提携工場ネットワークによるアフターサポート体制も整備しており、購入前の透明性だけでなく購入後の安心まで含めた総合的な中古車販売体制を構築しています。



株式会社AOZORA COMPANYは今後も、情報公開とテクノロジー活用を通じて、中古車業界におけるオンライン販売の品質向上を目指してまいります。

【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：400万円

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業

レンタカー貸出事業

自社ローン（自社割賦販売）

レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/