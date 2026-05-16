【明日5/17(日)開催!!】「移住したい」を、夢で終わらせない。横浜で語る、ローカル・ライフの″お金と暮らし″のリアル

株式会社地域創発機構

全国180以上の自治体と連携し、二拠点居住・移住の総合支援プラットフォーム「二拠点・移住ライフ大学」を運営する株式会社地域創発機構（本社：横浜市、代表取締役：中嶋遼太、以下「当機構」）は、『理想のローカル・ライフを叶えるためのお金と暮らしのデザイン戦略』というテーマでセミナーを開催します。

当日は、2,500組の移住相談に伴走してきた専門FPの仲西さま、家計の専門家であるアクサ生命の長谷さまにも講師を務めていただきます。

参加登録はこちら▼（※空席わずか）

https://dual-iju04.peatix.com/

■ 背景

移住の"最大のブレーキ"は、お金と暮らしへの不安 豊かな自然、温かいコミュニティ、自分らしいペースで働く日々――。地方移住や二拠点生活への関心が高まる一方、いざ一歩踏み出そうとしたときに多くの方が直面するのが、「お金」と「暮らし」への漠然とした不安です。

・「今の収入が減ったら、生活していける？」

・「移住先の住居費や教育費は、実際どれくらい？」

・「将来の資金計画は、どう考えればいい？」

当機構が運営する「二拠点・移住ライフ大学」にも、こうした生活設計に関する相談は年々増加。"想い"だけでは続かない移住のリアルに、きちんと向き合う場が必要とされています。

本セミナーは、移住を検討する方が暮らしの全体像を冷静に整理し、自分らしい選択肢を描くための手段と考え方、国が支援している移住支援金等についてもお伝えいたします。

■ 本セミナーの特徴

「精神論ではない」移住設計の話を！

横浜で登壇するのは、2006年に北海道へ移住して以来約18年間で2,500組以上の移住・二拠点居住相談に伴走してきた移住専門ファイナンシャルプランナー仲西康至氏と、横浜で多くの方のライフプランニング支援に携わるアクサ生命の長谷健二氏。

家計の収支、起業・副業の選択肢、自治体の補助金や住宅・教育制度の活用といった"暮らしの土台"から、変化する環境の中で将来をどう描いていくかという長期的な視点まで。

移住経験者ならではのリアルと、ライフプランの実務に基づく考え方をお届けします。

参加登録はこちら▼（※空席わずか）

https://dual-iju04.peatix.com/

※本セミナーは情報提供を目的とした一般的なライフデザインに関する内容であり、特定の金融商品の勧誘・販売を目的とするものではありません。

【第1部】移住のリアル 理想を現実に変える「持続可能な移住設計」

■ プログラム

"想いやストーリー"だけでは移住は続かない。家計、働き方、自治体の支援制度――地方と都市の双方を知り尽くした移住専門FPが、暮らしの全体像を一般論として整理します。

【第2部】未来の備え：ライフプランの考え方

物価も、働き方も、暮らす場所も変わっていく。そんな中で、将来に向けた生活設計をどう描いていくか。一般的なライフプランの考え方をお伝えします。

【第3部】座談会＆個別相談タイム

あなたの"モヤモヤ"に直接答える時間 登壇者を交えたフリートークと、参加者同士の交流の場。「私の状況で、二拠点生活は可能？」「あの地域の制度は実際どう？」

――抱えている疑問を、その場で話せる時間です。

仲西 康至（なかにし こうじ）

■ 登壇者

一般社団法人移る夢／株式会社地域創発機構 フェロー

移住専門ファイナンシャルプランナー

1965年奈良県生まれ。2006年に独立し、北海道へ移住。以来約18年間で2,500組以上の移住・二拠点居住相談に伴走。収支・資産・就労・制度活用・地域事情までを踏まえた現実的な移住設計が強み。2012年日本FP協会主催 論文コンクール全国最優秀賞受賞。現在は北海道と大阪の二拠点生活を実践しながら、自治体の移住施策設計や関係人口創出プログラムの支援に従事。

長谷 健二（ながたに けんじ）

アクサ生命保険株式会社 横浜FA支社 マネージャー

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

「お客さまの思い描くライフプランの実現」を第一に、一人ひとりに寄り添ったコンサルティングを実践。現在はマネージャーとして、多くの相談者のライフプランニングを支援。

■ 開催概要

タイトル ：理想のローカル・ライフを叶えるためのお金と暮らしのデザイン戦略

日 時 ：2026年5月17日（日）14:00～16:00

会 場 ：泰生ポーチFRONT（神奈川県横浜市中区相生町2-52）

参 加 費 ：無料（事前申込制）

定 員 ：25名（先着順） ※空席残りわずか

主 催 ：アクサ生命保険株式会社

集客・運営：株式会社地域創発機構（二拠点・移住ライフ大学）

申込URL ：https://dual-iju04.peatix.com/

※参加者の受付登録および参加者情報の管理は、株式会社地域創発機構が責任をもって行います。 承認番号：AXA-C-260402/847-092

■ メッセージ

「私たちはこれまで、全国の自治体とともに数多くの移住・関係人口創出プロジェクトに携わってきました。その中で見えてきたのは、移住の最後のひと押しを支えるのは"暮らしの実感"だということ。

今回のセミナーが、移住を考える方にとって"自分ごと"として一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しく思います。」

■ 株式会社地域創発機構について

本社所在地：神奈川県横浜市

事業内容

・二拠点居住・移住情報ポータル「二拠点・移住ライフ大学」運営

・自治体の移住定住促進支援、地域人材の採用・育成支援

・地域活性化に関する企画立案、Web制作・コンテンツ制作ほか