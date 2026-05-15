虎ノ門に“深夜2時まで開く現代アート展”が出現。MASARU OZAKI『STILL NOT STARTED』開催中

一般社団法人 mother ha.ha

現代美術家 MASARU OZAKI による個展『STILL NOT STARTED』が、東京・虎ノ門の Sei-fu Gallery にて開催されています。会期は2026年5月1日（金）から7月31日（金）まで。

本展のテーマは「始まらないものの前で、見ることだけが始まる」。

光、映像、立体、インターフェースを用いて「リアルとは何か」「見るとは何か」を問い続けてきた MASARU OZAKI が、虎ノ門の夜の空間に、知覚の揺らぎと静かな違和感を立ち上げます。



会場は18時から翌2時まで開館。仕事帰りや夜の都市を歩く時間の中で、作品と向き合うことができる展覧会です。

■『STILL NOT STARTED』について

『STILL NOT STARTED』というタイトルは、何かが始まりそうで、まだ始まらない状態を示しています。

しかし、作品の前に立ったとき、出来事がすぐに起こるとは限らなくても、見る人の意識はすでに動き出しています。

目の前にあるものは本当にそこにあるのか。

動いているのは作品なのか、それとも見る側の感覚なのか。

私たちは何をもって「リアル」と感じているのか。

本展では、光や映像を単なる演出としてではなく、見る人の知覚に遅れやズレを生み出すための素材として扱います。

■夜の虎ノ門で、18時から翌2時まで開く展覧会

本展は、18時から翌2時まで開館しています。

日中のギャラリー体験ではなく、仕事帰りや夜の都市を歩く時間の中で、作品と出会うことができる展覧会です。

虎ノ門という都市の中で、夜にだけ立ち上がる光、静けさ、違和感。

その環境そのものも、本展の体験の一部となります。

■本展の見どころ

1.「PUSH START BUTTON」と「立てかけられたネギ」がつくる、“始まらない”空間

本展では、大阪・関西万博で展示された「PUSH START BUTTON」を軸に、「立てかけられたネギ」の新シリーズが空間を囲むように展示されます。

「PUSH START BUTTON」は、「押せば始まる」というゲームやシステムにおける身近な記号を扱った作品です。

一方、「立てかけられたネギ」は、倒れそうで倒れない、そこにあるようで確定しない存在として、見る人の知覚に静かな揺らぎを生み出します。

始まりそうで始まらないボタン。

倒れそうで倒れないネギ。

それぞれの作品が呼応することで、本展全体に「まだ始まっていないものの前で、見ることだけが始まっている」という状態が立ち上がります。

2. 万博展示を経た「PUSH START BUTTON」が、虎ノ門で新たに展開

本展に登場する「PUSH START BUTTON」は、大阪・関西万博で展示された作品をもとにしながら、虎ノ門の Sei-fu Gallery での展示に合わせて一部を新たに調整したものです。

同シリーズの作品は、エストニアの首都タリンにある、ポップアートや現代アートを主に扱う美術館 PoCo - Pop and Contemporary Art Museum にも常設展示されています。

万博という大きな公共空間を経た「PUSH START BUTTON」が、今回は夜の虎ノ門というより親密な空間の中で、「始まり」と「未開始」のあいだにある違和感をあらためて提示します。

3. 新シリーズ「立てかけられたネギ」が問いかける、見ることの不確かさ

本展で展開される「立てかけられたネギ」の新シリーズは、MASARU OZAKI が継続して扱ってきた「リアルとは何か」「見るとは何か」という問いを、より静かなかたちで提示する作品群です。

ネギという日常的なモチーフは、光や映像、立体と重なり合うことで、単なる物体でも、単なる映像でもない存在として現れます。

それは本当にそこにあるのか。

動いているのか、止まっているのか。

倒れないのか、倒れる直前なのか。

見る人は、作品を眺めながら、自分が何を見て、何を信じているのかを少しずつ問われていきます。

4. 夜の都市の中で作品と向き合う鑑賞体験

本展は、18時から翌2時まで開館しています。

仕事帰りや夜の都市を歩く時間の中で、光、静けさ、違和感とともに作品と出会うことができます。

■作家コメント

私たちが「現実」だと思っているものは、本当に揺るぎないものなのか。

その問いは、私が作品をつくるうえでずっと大切にしてきたものです。

本展『STILL NOT STARTED』では、光や映像、立体、そして「PUSH START BUTTON」や「立てかけられたネギ」といった作品を通して、目の前にあるものをただ説明するのではなく、「見ている」と思っている状態そのものを少し揺らしたいと考えています。

何かがすぐに始まるとは限らない。

けれど、その“始まらなさ”の中で、見る人の意識や記憶は少しずつ動き出している。

作品の前に立ったとき、もし心に小さな問いが生まれたなら、それを少しだけ持ち帰ってもらえたら嬉しいです。

その問いが、私たちが信じている「リアル」を見直すきっかけになるかもしれません。

■MASARU OZAKI プロフィール

MASARU OZAKI

現代美術家・空間表現作家。

「リアルとは何か？」という問いを作品の核心に据え、光、映像、立体、インターフェースを用いた作品を制作している。

目の前にあるものと、見る人の記憶や感覚とのあいだに生まれるズレを扱い、私たちが当たり前だと思っている現実や認識の枠組みを問い直す表現を展開。

ギャラリーでの展示に加え、公共空間や商業空間におけるアートプロジェクトなど、幅広い領域で活動している。

■開催概要

展覧会名

MASARU OZAKI

STILL NOT STARTED

──始まらないものの前で、見ることだけが始まる──

会期

2026年5月1日（金）～7月31日（金）

開館時間

18:00～翌2:00

会場

Sei-fu Gallery

住所

〒105-0001

東京都港区虎ノ門3丁目11-15

SVAX-TTビル 1階

アクセス

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」より徒歩3分



主催

MASARU OZAKI展実行委員会・Sei-fu Gallery