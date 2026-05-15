ファスティングプログラム『Remo-Fas』が第9回サスティナブル・ビューティー展示会「ラキャルプフェス2026」に出展

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス（本社：東京都中央区、社長：横手喜一）から誕生したオンラインファスティングプログラム『Remo-Fas』は株式会社ラキャルプ（東京都渋谷区神宮前／代表取締役 新井ミホ）が主催する、第9回サスティナブル・ビューティー展示会「My Organic Friends Fes（通称ラキャルプフェス）2026」に出展いたします。

ラキャルプフェス2026開催概要

【ビジネス商談DAY 】＜無料／招待制＞

2026年5月22日（金）/ 11:00-19:00

【一般・ショッピングDAY】＜有料／事前申込制／入場料500円＞

2026年5月23日（土）/ 10:00-18:00

2026年5月24日（日）/ 10:00-17:00

イベント公式ページ https://lacarpe.jp/fes/fes2026

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109081/table/42_1_7de1fb55d2d1bbe96a6cd049ef870510.jpg?v=202605160451 ]

『Remo-Fas（リモファス）』でファスティングはもっと簡単に、美味しく

Remo-Fasはダイエットや健康管理などの目的に合わせて好きな時に好きな場所でできる オンラインファスティングプログラムです。ミシュラン店出身の料理人によるメニューをはじめとする準備食・ファスティング食・復食が 全食オールインクルーシブ。

LINEのナビを見ながら届いたものを食べるだけ。簡単に、美味しく、楽しくファスティングを実行できます。

【Remo-Fas公式サイト】https://remo-fas.com

【会場で試飲できます】ファスティング専用コールドプレスジュース

5～7種類の果物・野菜をたっぷり使い栄養素を壊さないよう、摩擦熱をかけずに抽出しました。フレッシュな美味しさをお楽しみください。

※会場試飲数には限りがあります。なくなりしだい終了となりますのであらかじめご了承ください