【脱・立て替え精算】レンタルスペース予約プラットフォーム「カシカシ」が法人向け請求書払い「Paid」に対応。面倒な会場手配と経理業務をまとめてスマート化！

株式会社友安製作所

株式会社友安製作所（大阪府八尾市 代表取締役社長：友安啓則）が運営するレンタルスペース予約プラットフォーム「カシカシ」（https://kashispace.com(https://kashispace.com)）は、法人利用の利便性向上と経理業務の負担軽減を支援するため、新たに株式会社ラクーンフィナンシャル（東京都中央区 代表取締役社長：秋山 祐二）が運営する企業間決済「Paid」（https://paid.jp(https://paid.jp)）による決済対応を開始いたしました。

また、本リリースを記念し、5月限定の『ポイント5倍還元キャンペーン』を実施いたします。

■ なぜ今、法人向け決済を導入したのか？（ハイブリッドワーク時代の課題）

近年、多様な働き方が浸透し、リモートワークと出社を組み合わせたハイブリッドワークを取り入れる企業が増加しています。それに伴い、「普段はリモートだからこそ、リアルで集まる機会を大切にしたい」という意図から、貸し会議室やユニークなレンタルスペースを活用したオフサイトミーティング、キックオフイベント、社外研修の需要が急増しています。

しかし、法人利用においては「個人クレジットカードでの立て替え精算が発生し、経理処理が煩雑になる」といった声が多く寄せられていました。 そこで「カシカシ」は、法人担当者様および経理部門の課題を解決し、よりスムーズに多様なスペースをご活用いただくため、法人向け請求書払いサービス「Paid（ペイド）」を導入いたしました。

Paid利用時の流れ

■Paidとは

■ 法人利用の3つのメリット：面倒な手配・精算業務から解放

今回の「Paid」導入により、法人利用において以下のメリットを提供します。

１. 脱・立て替え精算で経理業務をDX化

個人での立て替えや領収書の提出・精算業務が一切不要に。企業単位での一括請求（月締め翌月末払いなど）が可能となり、経理担当者の業務負担を大幅に削減します。

２. 初期費用・利用料はすべて無料

「Paid」の利用にあたり、法人側の登録料や利用料は一切かかりません。簡単な審査のみで、すぐに請求書払いでの予約が可能になります。

また、すでに「Paid」のご利用経験がある方は、アカウント連携を行うことで審査不要で「Paid」を利用することができます。

３. 多様なスペースをスムーズに確保

社内会議室の不足に悩むことなく、「カシカシ」に掲載されている全国の豊富なスペースから、目的や人数に合わせた最適な場所を、会社としてスムーズに手配・決済できます。

■ 多彩な決済方法で、すべての利用者に最適な選択肢を

「カシカシ」では、今回の法人向け請求書払いの追加により、個人・法人問わずさらに便利にご利用いただける決済ラインナップが揃いました。

■ 【今月限定】まずは「お試し」を！ポイント5倍還元キャンペーン実施中

- 法人向け請求書払い（Paid）： 企業・個人事業主向けの後払い決済（新規追加）- クレジットカード決済： 主要カードブランドに対応し、即時決済が可能- 後払い（コンビニ / 銀行ATM）： クレジットカードをお持ちでない方も安心- atone 翌月払い（コンビニ / 口座振替）： スマホのみで簡単・お得に翌月払いカシカシで対応している決済方法一覧5月限定のポイント還元5倍キャンペーン

「社外スペースでのミーティングを試してみたいけれど、まずは一度使ってみてから判断したい」という法人担当者様の声にお応えし、今月限定で『ポイント5倍還元キャンペーン』を実施いたします。

期間中に「カシカシ」を利用してスペースをご予約いただくと、次回以降のご予約（社内研修や定期的な会議など）で使えるポイントが通常の5倍付与されます。 請求書払いで手間なく手配でき、さらに次回がお得になるこの機会に、ぜひ貴社の新しい働き方やチームビルディングに「カシカシ」をお役立てください。

キャンペーンについて詳細はこちら

https://kashispace.com/campaign/may-point-2026

■カシカシについて

https://kashispace.com(https://kashispace.com)

スペースを貸したい人と借りたい人を、WEB上でマッチングさせるレンタルスペースの検索予約プラット不フォームです。友安製作所が、インテリア用品のECサイト運営で培ったサイト制作のノウハウと集客力を活かし、貸し手の収益化をサポート。多種多様な用途に対応する豊富なスペースを掲載しています。

■Paid（ペイド）について

https://paid.jp(https://paid.jp)

企業間取引では後払い決済（掛け払い／請求書払い／BNPL）のニーズが高く、売上拡大に必須の決済手段です。しかし自社で後払い決済を運用するには、請求業務にかかる手間やコスト、未回収が発生するリスクといった課題があり簡単ではありません。

「Paid」を導入することで、加盟企業にとっては請求業務や未入金のリスクがなくなり、取引先企業はキャッシュフローが安定するメリットがあります。決済にかかる負担をなくし、取引だけに集中できる環境を「Paid」は創出しています。



【会社概要・お問い合わせ先】

友安製作所は「レンタルスペースの検索予約プラットフォーム カシカシ」をはじめとし、インテリア・エクステリア・DIY商材の販売、カフェ運営、工務店、レンタルスペース、メディア、まちづくり事業を展開。

「世界中の人々の人生に彩りを」をビジョンに掲げ、空間づくりの可能性を広げるサービスを提供しています。

会社名：株式会社友安製作所

本社：〒581-0067 大阪府八尾市神武町1-36

代表者：代表取締役社長 友安啓則

設立：1963年1月

コーポレートサイト：https://tomoyasu.co.jp

カシカシ公式サイト：https://kashispace.com