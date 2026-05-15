米国・サンディエゴ開催「AIA Conference on Architecture & Design 2026」へ初出展

株式会社Arent

株式会社Arent（本社：東京都港区、代表取締役：鴨林広軌、東証グロース：5254）は、米国に設立した現地法人Arent Solutions Inc.が、2026年6月に米国・サンディエゴで開催される建築・設計業界向けイベント「AIA Conference on Architecture & Design 2026」に初出展することをお知らせいたします。

本イベントは、米国建築家協会（AIA）が主催する、建築・設計分野における世界的なカンファレンス・展示会です。建築設計事務所、エンジニアリング企業、建設関連企業など、世界各国から実務者や技術者が集まり、設計・建設分野における最新技術や業務変革について議論が行われます。

Arentは、BIM自動化およびAI活用を通じた設計業務の効率化に強みを持ち、国内外のプロジェクトで培った知見をもとに、建設・設計分野のDX推進を支援してまいりました。会場ブースでは、BIM活用およびAIによる設計支援に関する実践事例に加え、設計業務の効率化を支援する各種ソリューションのデモンストレーションを紹介いたします。

出展の背景と目的

Arentは、「暗黙知を民主化する」をミッションに掲げ、建設業界における設計業務の高度化およびDXを推進しております。グループ会社製品であるプラント配管設計自動化3D CADソフトウェア「PlantStream(R)」は、国内外30社以上のエンジニアリング企業およびプラントオーナーに採用されています。

こうしたグローバルでの需要拡大を背景に、当社は米国ヒューストンおよびスペイン・マドリードに現地法人を設立し、欧米市場での展開を進めております。

スペイン現地法人では、欧州市場における展示参加およびセミナー登壇として、今年4月の「BIM World Paris」、5月の「EUBIM 2026」、6月の「Digital Construction Week」への出展を進めてまいりました。これに続き、今回の「AIA Conference on Architecture & Design 2026」は、米国現地法人による初の展示会出展となります。継続的な海外展示・発信を通じて、欧州市場に加え、米国市場における認知拡大および現地企業との接点創出を進めております。

出展概要

株式会社Arentについて

- 展示会名：AIA Conference on Architecture & Design 2026- 会期：2026年6月10日～13日（アメリカ現地時間）- 会場：サンディエゴ・コンベンションセンター- 展示内容：BIM、AI活用促進製品のデモンストレーション、DX推進に関する業務課題のご相談- イベントサイト：https://conferenceonarchitecture.com/

「暗黙知を民主化する」をミッションに、建設業界のDXを推進する企業です。

クライアント企業と共に課題解決に取り組む「DX事業」と、自社SaaSを展開する「プロダクト事業」の二軸で事業を展開しています。

BIMを誰でも直感的に扱えるように設計されたRevit向けプラグイン群「LightningBIM」シリーズをはじめ、近年はM&Aを通じてM&Aを通じて6社・7製品シリーズをグループに加えるなど、建設業界が抱える構造的な課題をテクノロジーの力で解決しています。

【会社概要】

会社名 ：株式会社Ａｒｅｎｔ

所在地 ：東京都港区浜松町2-7-19 KDX浜松町ビル3階

代表者 ：代表取締役社長 鴨林広軌

設立 ：2012年7月2日

資本金 ：12億87百万（2026年1月23日時点）

事業内容 ：DXコンサルティング及び新規事業創出、自社プロダクトの開発・販売

コーポレートサイト：https://arent.co.jp/

問合せ先 ：info@arent3d.com