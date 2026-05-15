中途採用において大企業は「スキル」、中小企業は「定着」を重視

株式会社カオナビ

株式会社カオナビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：佐藤 寛之、以下：当社）が運営する、組織・人事領域をテーマにした調査・研究機関「カオナビHRテクノロジー総研」は、「中途採用に関する調査」を実施しました。

本調査では、直近1年間の中途採用におけるコストや手法のほか、採用人数など多角的に分析しました。その結果、大企業は「専門スキル」、中小企業では「定着意欲」を重視しており、企業規模によって求める人材像に違いがあることが判明しました。

■ 調査背景

中途採用は企業にとって重要な人材確保の手段であり、その手法や基準は多様化しています。なかでも、入社後すぐに活躍できる「即戦力」としてのスキルを重視する傾向が高まっている一方、採用後のミスマッチを防ぐには、スキルだけでなく自社の環境や文化に合った多角的な人材要件を見極めることも重要な課題です。

そこでカオナビHRテクノロジー総研では、中途採用における昨今の採用基準や手法の実態を明らかにするべく、直近1年間の中途採用に関する調査を実施しました。

■ 調査サマリ

調査結果１. 採用規模：直近1年間の中途採用人数は「1～10名」が全体の約5割占める。採用関連費総額では「500万円未満」が全体の4割超

調査結果２. 採用手法：中途採用は”3大手法"に集中。求人紹介・自社サイト・人材紹介が過半数を占めるも、大企業は独自チャネル開拓へ

調査結果３. 重視した人材要素：大企業は「スキル」重視、中小企業は「定着」に加え「成長意欲」「柔軟性」も重視する傾向

■ 調査概要

調査対象：直近1年間に1名以上の中途採用を行った企業に在籍する、25歳以上60歳未満の中途採用担当者300名

調査期間：2026年3月12日（木）～2026年3月13日（金）

調査方法：WEBアンケート方式

※回答の構成比は小数第1位もしくは第2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100％にはなりません。そのため、グラフ上に表示される構成比での計算結果は、実際の計算結果とずれが生じる場合があります。

■ 調査結果

カオナビHRテクノロジー総研による調査レポートはこちらをご覧ください。

「直近1年間の中途採用実態：企業規模によって異なる「重視する人材要素」」

https://ri.kaonavi.jp/20260515(https://ri.kaonavi.jp/20260515)

■ カオナビHRテクノロジー総研について

正式名称 ：カオナビHRテクノロジー総研

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ：2017年12月

研究領域 ：HRテクノロジー（IT、新技術を用いた人事・組織施策）、ピープルアナリティクス（人データの分析・活用）、組織・人事課題の解決

活動内容 ：「HRテクノロジー」「ピープルアナリティクス」における調査・研究およびレポート等による情報発信、人事・組織に関する調査・研究・情報発信、産学連携による共同研究

HP ：https://ri.kaonavi.jp/(https://ri.kaonavi.jp/)

■ 株式会社カオナビについて

当社は、タレントマネジメントシステムのリーディングカンパニーとして、「“はたらく”にテクノロジーを実装し、個の力から社会の仕様を変える」というパーパスを掲げています。その実現に向けて策定したビジョン「Talent intelligence(TM) 」のもと、データとAIの力で人的資本（Talent）に知性（intelligence）をもたらし、タレントマネジメントを次のステージへと進化させます。そして、「個」の力を最大限に引き出すプラットフォーマーとして、組織、そして社会を革新し続けます。

カオナビコーポレートサイト：https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/)

カオナビサービスサイト：https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/)

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 38F

設立 ： 2008年5月27日

代表者 ： 代表取締役社長CEO 佐藤 寛之

事業内容 ：タレントマネジメントシステム「カオナビ」、予実管理システム「ヨジツティクス」の開 発・販売・サポート