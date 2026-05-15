発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS」、阪急うめだ本店にて5月27日（水）より夏の2製品の先行発売を記念したPOP UPを開催

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」は、2026年5月27日（水）～2026年6月2日（火）の期間、阪急うめだ本店にてPOP UPイベントを開催いたします。

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”を現代の科学で昇華させ、肌に多彩なアプローチを行う発酵エイジングケア*¹ブランドで、738種もの成分を含む「黒米発酵液*²」を主軸とした製品づくりを行っています。

本POP UPイベントは、ボディのエイジングケア*¹シリーズ「FAS ザ ドレープ」の香りをテーマにしています。香りのクリエイティブスタジオ「Olfactive Studio Ne（オルファクティブ・スタジオ・ネ）」を主宰するアーティストの和泉侃さんと、ファッションディレクターのFUKAMIさんによるスペシャルトークショーを2026年5月30日（土）に開催する他、「FAS ザ ドレープ」より新たに登場する夏の香り「KAGARIBI」、夏の新製品「FAS ザ クリア クレンジングジェル クール」の先行発売や、スペシャルキットの販売、特別なお買い上げ特典もご用意しております。

■和泉 侃 × FUKAMI スペシャルトークショー

「FAS ザ ドレープ」の香りを手がけるクリエイティブスタジオ「Olfactive Studio Ne」を主宰するアーティストの和泉侃さんと、人気スタイリストFUKAMIさんを会場にお招きし、“香り”をテーマにお話いただくスペシャルトークショーを開催いたします。

和泉 侃

アーティスト / Olfactive Studio Ne ディレクター

香りを通して身体感覚を蘇生させることをテーマに活動するアーティスト。植物の生産・蒸留や原料の研究を行い、五感から吸収したインスピレーションのもとに創作活動に励む。作家活動と並行し、香りを設計するスタジオ「Olfactive Studio Ne」を発足。調香の領域にとらわれないディレクションで、チームと共に香りで表現される世界の可能性を広げている。

FUKAMI

双子の兄・広海と双子タレントとして芸能活動後、スタイリストとして国内外のファッションショーや雑誌、テレビ番組、大型企業広告などを幅広く手がける。ファッションブランド「weakend」、ヘアケアブランド「iTOKUHASHi」を立ち上げるほか、東京ガールズコレクションのディレクターを務めるなど多岐にわたって活躍中。

・開催日：2026年5月30日（土）１.14：00～ ２.17：00～

・場所 ：阪急うめだ本店 2階 プロモーションスペース21

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号

※ご予約不要でご観覧いただけます。

■先行販売＆スペシャルキット

ボディのエイジングケア*¹シリーズ「FAS ザ ドレープ」より発売となる、晩夏の情景を写し込んだ夏の香り「KAGARIBI」のボディミルク・ハンドクリームと、夏の新製品として登場する、体感マイナス4.4℃の「FAS ザ クリア クレンジングジェル クール」を、本POP UPにて先行発売いたします。

また、紫外線ダメージやほてりが気になる季節にぴったりのアイテムと、画家の中島あかねさんによる淡いイラストをあしらった巾着がセットになったスペシャルキットもご用意しております。

先行発売

１.FAS ザ クリア クレンジングジェル クール

「FAS」を代表するアイテムのひとつであるクレンジングジェルに、大人の肌の“夏くすみ”を防ぐ成分を配合した-4.4℃のクールタイプが新登場。ごわついた肌をなめらかに整える「京都産発酵はちみつエキス*³」に加え、皮脂汚れの要因を絡め取る「フォーカスクレンズ*⁴」を配合。古い角質を一度に落とすダブル洗顔不要のオイルフリー処方です。「メントール*⁵」も配合し、ひんやりとした心地よい感触で洗い上げます。

２.FAS ザ ドレープ ボディミルク / ハンドクリーム KAGARIBI

「FAS ザ ドレープ」より発売のボディミルク＆ハンドクリームに、晩夏の情景を写し込んだ新たな香り「KAGARIBI」が新登場。「源氏香」に登場するテーマをモチーフに、アーティストの和泉 侃さんが主宰する「Olfactive Studio Ne」にプロデュースいただいた香りは、スモーキーなパチュリと、奥に佇むフランキンセンスが混ざり合い、五山の送り火のように夜の闇の中でゆらめく炎を連想させます。

■FAS スペシャルキット 2026 阪急うめだ本店

新製品「FAS ザ クリア クレンジングジェル クール」と、美容4誌で2026年ブライトニング＆UV部門のベストコスメに選出された美白美容液「FAS ザ ブラック ブライトセラム II（医薬部外品 / 販売名:FBブライトセラムII）」のセットに、「FAS」のベストセラー*⁶化粧水「FAS ザ ブラック エッセンス」、高いスキンケア効果を備えたUV兼デイクリーム「FAS ザ ブラック デイ クリーム（販売名：FDクリーム 医薬部外品）」のミニサイズが付いてくる、夏にぴったりなアイテムを贅沢に詰め込んだキットです。

また、「FAS ザ ドレープ」の化粧箱にもあしらわれている、画家の中島あかねさんによる季節ごとの香りをイメージしたイラストをデザインに使用した4種類の巾着のうち、お好きなものをおひとつお選びいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57605/table/185_1_f300f6f55692c53ee1a3984fb2e6d8a2.jpg?v=202605160551 ]

■お買上げ特典

1回のお会計で12,000円（税込）以上お買上げいただいたお客様には、巾着4種類のうちお好きなものをおひとつプレゼントいたします。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※お1人様1つまでのお渡しとなります。

※上記以外のキットはお買上げ特典の対象外となります。

■開催概要

・開催期間：2026年5月27日（水）～2026年6月2日（火）

・営業時間：10：00～20：00（阪急うめだ本店に準ずる）

・開催場所：阪急うめだ本店 2階 プロモーションスペース21

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号

*¹ 年齢に応じた潤いを与えるケア

*² サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

*³ グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿成分）

*⁴ ラウリン酸ポリグリセリル-10

*⁵ 清涼成分

*⁶ ブラックシリーズ内

■FASについて

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。

高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。

すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、

大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。

発酵コントロールという温かなサイエンスによって、

内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。

FAS Journal：https://fas-jp.com/journals

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。

*¹ 潤いによる

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

●「FAS」公式サイト ：https://fas-jp.com/

●「FAS」公式Instagram ：https://www.instagram.com/fas/

●「FAS」公式X ：https://x.com/fas_skincare

■商品に関するお問い合わせ

FAS お客様センター：info@fas-jp.com

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）