藤田屋×エミュアールLab、「暑熱順化」をテーマに日傘と日焼け止めで学ぶ夏前のセルフケアイベントを開催

日本ヘルスメイト株式会社

肌にやさしく素肌の美しさを引き出す「天然ゲル」に着目したスキンケア・メイクアップアイテムを販売し、「健康意識向上」や「暑熱ケア」の普及、働く女性のセルフケアを応援する化粧品ブランド「エミュアール化粧品」を展開する、 日本ヘルスメイト株式会社（代表取締役社長：白石郁宏、本社：静岡県静岡市、以下「当社」）は、気象庁が推進する「暑熱順化」をテーマに、暑熱対策や紫外線対策の大切さを伝えながら、日傘や日焼け止めを通して“自分に合ったセルフケア”を考えるきっかけづくりを目的とした、 株式会社藤田屋 とのコラボによる体験付き講座イベントを開催します。

開催の背景

エミュアール化粧品ではこれまで、「肌を整えることは、自分を大切にすること」という想いのもと、スキンケアを通じた心地よい暮らしの提案を行ってきました。

近年は猛暑や紫外線による影響が大きくなる中で、「暑さ対策」や「熱中症予防」への意識が高まっています。一方で、日傘や日焼け止めについて、「なんとなく選んで使っている」という声も多く、自分に合った対策を知る機会はまだ十分とは言えません。

今回のイベントは、この春スタートした「エミュアールLab」での初開催イベントとして、創業107年を迎える 株式会社藤田屋 と共同で企画しました。

エミュアールLabは、働く人や毎日を頑張る人たちが、自分の肌や体と向き合いながら、“無理なく続けられるケア”を見つける場所として、少しずつ育てていきたいと考えている取り組みです。

今回のコラボイベントでは、藤田屋の日傘を実際に体験しながら、暑さや紫外線から自分を守るセルフケアを、特別なものではなく、日常の習慣として気軽に取り入れるきっかけを提供してまいります。

イベントの詳細

■日時

2026年5月26日（火）13:30～15:30

■場所

エミュアールLab

〒422-8063

静岡県静岡市駿河区馬渕2丁目2-12

エミュアールビル4F

■募集人数

5名（先着順）

■参加費（現金・PayPay）

500円

体験付き講座の内容

日傘や日焼け止めについて、“なんとなく使う”から“自分に合ったものを知る”きっかけとなるよう、体験を交えながら楽しく学べる内容を予定しています。

・日傘と日焼け止めの基礎知識

・遮熱率の違う日傘の体験

・ブラックライトを使った日焼け止め体験

などを予定しています。

お申し込み方法

■お申し込み方法

下記フォームよりお申し込みください。

お申し込み後、先着順にて参加確定メールをお送りいたします。

※お連れ様がいる場合は、お一人ずつお申し込みをお願いいたします。

【お申し込みフォーム】

https://forms.gle/afYGSyaL5w86MkL48

藤田屋について

1919年(大正8年)に創業し、今年で107年目を迎える静岡県の「傘とレイングッズ」の会社です。 創業以来、「雨の日でも快適に出かけられる暮らし」を広める事を目標に企業活動を推進。

自社ブランドを展開するとともに、20社以上のメーカーの商品を取り扱い、幅広いお客様のニーズに応じた販売が可能です。直営店は、全国でも珍しい傘とレイングッズのセレクトショップとして、地域の方々はもちろん、県外からも多くのお客様にご来店いただいています。

会社名：株式会社 藤田屋

所在地：静岡県静岡市葵区昭府2丁目8-18

代表取締役：藤田 道一

URL: https://fujitaya.jp/

会社概要

日本ヘルスメイト株式会社（エミュアール化粧品）

所在地： 〒422-8063 静岡県静岡市駿河区馬渕2-2-12

代表取締役： 白石郁宏

URL ： https://emuart.jp/

エミュアール化粧品公式オンラインショップ：https://store.emuart.jp/