なぜ満室でも利益が出ないのか？- ホテル経営を変える最適化AI、「AI HotelBrain on IDX」で最適化AIモデル発表

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、観光・ホテル業界における「満室にもかかわらず利益が最大化されていない」という構造課題に対し、最適化AI「AI孔明 on IDX」を活用した「AI HotelBrain on IDX」において新たなAIモデルとして、“ホテル経営最適化ソリューション”の提供を開始しました。

本ソリューションは、宿泊価格・稼働率・需要予測・チャネル戦略を統合的に最適化し、ホテル経営の収益最大化を実現することを目的としています。

■背景：なぜ“満室＝儲かる”ではないのか

これまでホテル業界では、

- 稼働率（客室稼働）の最大化- 満室状態の維持

が成功の指標とされてきました。

しかし現在、

- OTA（オンライン旅行代理店）依存の拡大- ダイナミックな需要変動（インバウンド・イベント・季節）- 人件費・運営コストの上昇- 価格競争の激化

により、満室でも利益が出ないケースが増加しています。

■ 課題の本質：価格と需要の最適化不足

ホテルの収益は、

* いつ・どの価格で販売するか

* どのチャネルで販売するか

* どの顧客層を獲得するか

といった“価格と需要の設計”に大きく依存します。



しかし現状では、

- 価格設定が経験・勘に依存- 需要予測が不十分- チャネル戦略が分断

といった課題が存在します。

その結果、

- 低価格での満室（機会損失）- 高価格設定による空室- 収益の不安定化

が発生しています。

問題は稼働率ではなく、“経営最適化不足”にあります。

■ 解決策：経営最適化AI「AI HotelBrain on IDX」

AI HotelBrain on IDXは、ホテル経営の意思決定を“最適化”する統合AIプラットフォームです。

- データ統合（IDX）- - 予約データ- - 稼働率データ- - 価格データ- - チャネル（OTA・直販）データ- - 市場・イベントデータ上記を統合し、全体状況を一元的に可視化・分析- AI分析・予測- - 需要傾向の分析（日時・地域・イベント別データをもとに）- - 価格と稼働率の相関分析・示唆提示- - 顧客セグメント分析需要と価格の関係を可視化し、意思決定の根拠を提示- 最適化エンジン- - ダイナミックプライシング支援（最適価格帯の提案）- - 稼働率と収益のバランス分析・最適化提案- - チャネル別販売最適化提案収益最大化の意思決定を支援・導出- AI PMO（実行・運用最適化）- - 価格戦略の実行管理- - 販売チャネル最適化- - KPIモニタリング- - 継続的改善（Loop）

“実行される経営最適化”を実現

■ 期待される導入効果

- RevPAR（客室単価収益）の継続的な向上- 価格戦略の高度化- 需要変動への迅速な対応判断- OTA依存の低減- 収益の安定化

同じ満室でも、利益が大きく変わる。

■ メッセージ

これまでホテル業は、

稼働率

満室

によって評価されてきました。



しかしこれからは、

“収益を最適化できるかどうか”が競争力になります。

満室は目的ではなく、最適化すべき結果です。

■今後の展開

AIデータ株式会社は、観光・ホテル業界を起点に、

- 不動産- 物流- 小売- 医療

など、各業界に対して「最適化AI × AI PMO」を展開していきます。

すべての業界は“最適化問題”である

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社 設 立：2015年4月

資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。