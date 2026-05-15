受動電子部品市場、2033年までに621億米ドル規模に到達見込み | 年平均成長率（CAGR）は6.2％である
Survey Reports LLCは、2026年5月に受動電子部品市場のセグメンテーションに関する調査レポートを発行したと発表した。同レポートは、受動電子部品市場の予測評価を提供するもので、受動電子部品市場の動向、機会、予測（2024年～2033年）について、タイプ別（コンデンサ、インダクタ、抵抗器）およびエンドユース産業別（航空宇宙・防衛、家電、IT、自動車、産業、その他）に分析している。受動電子部品市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場力学を強調している。
受動電子部品市場の概要
受動電子部品は、電子回路の基本的な構成要素であり、動作に外部電源を必要としない。エネルギーの蓄積、信号のフィルタリング、電流の流れの制御など、補助的な機能を提供する。一般的な種類には、電流を制限する抵抗器、エネルギーを蓄積し放出するコンデンサ、交流回路の電流を制御するインダクタなどがある。受動部品は電気信号を増幅したり生成したりすることはできないが、回路の安定性と性能にとって不可欠である。これらの部品は、電気通信、自動車、家電製品などの産業で広く使用されており、さまざまな電子システムにおいて効率的な信号処理、エネルギー管理、ノイズ低減を実現している。
Surveyreportsの専門家は受動電子部品市場の調査を分析し、2024年に生成された受動電子部品市場規模は408億米ドルに達すると予測した。さらに、受動電子部品市場のシェアは、2033年末までに621億米ドルに達すると予測されている。受動電子部品市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年平均成長率（CAGR）約6.2%で成長すると予測されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037641
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349474/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる受動電子部品市場の定性分析によると、世界的な電子消費の増加、産業における自動化の進展、能動および受動電子部品製造における先進技術、家電産業の拡大、電気自動車（EV）の需要増加を要因として、受動電子部品の市場規模は拡大するだろう。受動型電子部品の市場における主要企業の一部は、デルタ電子, パナソニック株式会社, TDK株式会社, 村田製作所, 株式会社村田製作所 株式会社村田製作所, AVX株式会社（京セラ株式会社）, 太陽誘電株式会社 村田製作所, 相模エレック株式会社 相模電機株式会社, （株）相模エレテック KG, コーネル・デュビリエ・エレクトロニクス, ヤゲオコーポレーション, レロンエレクトロニクス, ユナイテッドケミコン, 日本ケミコン株式会社）, その他の主要プレーヤーとニッチ
当社の受動電子部品市場調査レポートには、5つの異なる地域とその国々、すなわち北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 受動電子部品の市場規模、成長分析、各国の主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの受動電子部品の世界市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）の需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場細分化分析：タイプ別、エンドユーザー別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
受動電子部品市場の概要
受動電子部品は、電子回路の基本的な構成要素であり、動作に外部電源を必要としない。エネルギーの蓄積、信号のフィルタリング、電流の流れの制御など、補助的な機能を提供する。一般的な種類には、電流を制限する抵抗器、エネルギーを蓄積し放出するコンデンサ、交流回路の電流を制御するインダクタなどがある。受動部品は電気信号を増幅したり生成したりすることはできないが、回路の安定性と性能にとって不可欠である。これらの部品は、電気通信、自動車、家電製品などの産業で広く使用されており、さまざまな電子システムにおいて効率的な信号処理、エネルギー管理、ノイズ低減を実現している。
Surveyreportsの専門家は受動電子部品市場の調査を分析し、2024年に生成された受動電子部品市場規模は408億米ドルに達すると予測した。さらに、受動電子部品市場のシェアは、2033年末までに621億米ドルに達すると予測されている。受動電子部品市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年平均成長率（CAGR）約6.2%で成長すると予測されている。
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Surveyreportsのアナリストによる受動電子部品市場の定性分析によると、世界的な電子消費の増加、産業における自動化の進展、能動および受動電子部品製造における先進技術、家電産業の拡大、電気自動車（EV）の需要増加を要因として、受動電子部品の市場規模は拡大するだろう。受動型電子部品の市場における主要企業の一部は、デルタ電子, パナソニック株式会社, TDK株式会社, 村田製作所, 株式会社村田製作所 株式会社村田製作所, AVX株式会社（京セラ株式会社）, 太陽誘電株式会社 村田製作所, 相模エレック株式会社 相模電機株式会社, （株）相模エレテック KG, コーネル・デュビリエ・エレクトロニクス, ヤゲオコーポレーション, レロンエレクトロニクス, ユナイテッドケミコン, 日本ケミコン株式会社）, その他の主要プレーヤーとニッチ
当社の受動電子部品市場調査レポートには、5つの異なる地域とその国々、すなわち北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 受動電子部品の市場規模、成長分析、各国の主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの受動電子部品の世界市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）の需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場細分化分析：タイプ別、エンドユーザー別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析