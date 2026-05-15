仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：構成要素、種類、アクセス技術、導入形態、エンドユーザー業界、組織規模別―2026年～2032年の世界市場予測
仮想プライベートネットワーク（VPN）市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均14.61%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、仮想プライベートネットワーク（VPN）市場調査レポートを発行・販売します。
「仮想プライベートネットワーク（VPN）レポート」ではコンポーネント、接続タイプ、アクセス技術、導入モード、業界セグメント、組織規模を、導入の促進要因や運用上のトレードオフと関連付けた、詳細なセグメンテーションに基づく洞察を言及するほか、レガシーインフラプロバイダー、クラウドネイティブの新規参入企業、マネージドサービス専門企業が融合し、統合されたセキュアアクセス機能を提供する、進化するベンダーおよびサービスエコシステムを分析します。
世界の仮想プライベートネットワーク（VPN）市場規模は、2025年に468億9,000万米ドルと評価され、2026年の534億2,000万米ドルから2032年には1,218億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2011827-virtual-private-network-market-by-component-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：コンポーネント別
第9章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：タイプ別
第10章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場アクセス技術別
第11章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：展開モード別
第12章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：エンドユーザー産業別
第13章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：組織規模別
第14章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：地域別
第15章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：グループ別
第16章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：国別
第17章 米国仮想プライベートネットワーク（VPN）市場
第18章 中国仮想プライベートネットワーク（VPN）市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・クラウドネイティブアーキテクチャとゼロトラストの導入が企業に与える影響は何ですか？
アクセス決定のあり方を再定義し、継続的な検証、最小権限、コンテキストに応じたポリシー適用を重視します。
・2025年の貿易措置が企業に与える影響は何ですか？
調達戦略や総所有コスト（TCO）の見直しを迫られ、クラウド志向かつサービスベースのセキュアアクセスモデルへの移行が加速します。
・セグメンテーションに基づく洞察はどのように企業に役立ちますか？
技術的およびビジネス上の要件に合わせてセキュアアクセスソリューションを調整する際の微妙な選択を明らかにします。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「仮想プライベートネットワーク（VPN）レポート」ではコンポーネント、接続タイプ、アクセス技術、導入モード、業界セグメント、組織規模を、導入の促進要因や運用上のトレードオフと関連付けた、詳細なセグメンテーションに基づく洞察を言及するほか、レガシーインフラプロバイダー、クラウドネイティブの新規参入企業、マネージドサービス専門企業が融合し、統合されたセキュアアクセス機能を提供する、進化するベンダーおよびサービスエコシステムを分析します。
世界の仮想プライベートネットワーク（VPN）市場規模は、2025年に468億9,000万米ドルと評価され、2026年の534億2,000万米ドルから2032年には1,218億4,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2011827-virtual-private-network-market-by-component-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：コンポーネント別
第9章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：タイプ別
第10章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場アクセス技術別
第11章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：展開モード別
第12章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：エンドユーザー産業別
第13章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：組織規模別
第14章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：地域別
第15章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：グループ別
第16章 仮想プライベートネットワーク（VPN）市場：国別
第17章 米国仮想プライベートネットワーク（VPN）市場
第18章 中国仮想プライベートネットワーク（VPN）市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・クラウドネイティブアーキテクチャとゼロトラストの導入が企業に与える影響は何ですか？
アクセス決定のあり方を再定義し、継続的な検証、最小権限、コンテキストに応じたポリシー適用を重視します。
・2025年の貿易措置が企業に与える影響は何ですか？
調達戦略や総所有コスト（TCO）の見直しを迫られ、クラウド志向かつサービスベースのセキュアアクセスモデルへの移行が加速します。
・セグメンテーションに基づく洞察はどのように企業に役立ちますか？
技術的およびビジネス上の要件に合わせてセキュアアクセスソリューションを調整する際の微妙な選択を明らかにします。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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