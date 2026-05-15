「JILL by JILL STUART」台湾初上陸　ららぽーと台北南港にて、期間限定ポップアップをオープン

株式会社TSIホールディングス

株式会社 TSI（東京都港区 代表取締役社長 CEO 下地 毅）が展開する「JILL by JILL STUART（ジル バイ ジル スチュアート）」は、台湾・台北市の「三井ショッピングパーク ららぽーと台北南港」にて、ブランド初となる台湾での期間限定ポップアップストアを開催します。

今回のポップアップは、台湾で「JILL by JILL STUART」の世界観を実際に触れて体験いただける初の機会となります。

日本で多くのご支持をいただいているバッグやTシャツを中心に、ブランドの魅力を象徴するアイテムを幅広く展開予定です。

ご購入特典

商品を1点以上ご購入いただいた方には、人気アイテムをミニチュア化したカプセルトイをノベルティとしてプレゼントいたします。

開催概要

Photo：Ren Fujishige

開催期間：2026年5月29日（金）より期間限定で開催（終了日は決まり次第お知らせいたします）

開催場所：三井ショッピングパーク ららぽーと台北南港 ナノ・ユニバース売場内

「JILL by JILL STUART（ジル バイ ジル スチュアート」とは

2008年秋冬シーズンにスタートしました。

「今日よりも華やかな明日のために」をブランドパーパスに据え、ありのままの自分を表現できるアイテムを展開しています。現在全国に17店舗を展開中。(5月15日時点店舗数)

公式サイト：https://mix.tokyo/pages/jillbyjillstuart

【会社概要】

株式会社 TSI 代表取締役社長 CEO 下地 毅 東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

＜事業内容＞

衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入 ＜URL＞https://www.tsi-holdings.com

【本件に対する問い合わせ先】

JILL by JILL STUART

TEL : 03-5785-6455