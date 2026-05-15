AIがブランド発見のあり方を変革する中、AssemblyがAPAC全域で「Stagwell Search+」を展開

AsiaNet 201525

消費者が従来の検索からAI検索体験へと移行する中、Assemblyは検索順位から、検索プロンプトにおける圧倒的なシェアの確保へと焦点を移している。

香港、HK / ACCESS Newswire / 2026年5月15日 / 検索がますますAI主導型かつゼロクリック化していく中、ブランドはリンクだけでなく、回答内にどのように表示されるかを形作るための新たな戦略を必要としている。APAC地域はAI検索の導入において世界的なリーダーとして台頭しており、ユーザーの78%が週1回以上利用していると報告している。ユーザーがウェブサイトを訪問する前から、AI検索体験がブランドの発見や検討を形作るケースが増えている。

これに対応し、グローバルオムニチャネルメディアエージェンシーのAssemblyは本日、APAC地域における「Stagwell Search+」の展開を発表しました。これは、AI主導の検索環境全体においてブランドがどのように表現されているかを理解し、影響を与えることを支援するために設計された新しいシステムです。

今回のローンチは、検索を独立したチャネルとして扱うという従来の考え方からの根本的な転換を意味します。その代わりに、Stagwell Search+は、AI生成の回答が可視性とパフォーマンスを決定づける、ペイドメディア、オウンドメディア、アーンドメディア、シェアードメディアからなる完全なエコシステム全体で機能します。この転換は、APAC地域において特に複雑です。同地域では、多言語・多文化の文脈にまたがる大規模言語モデル（LLM）の断片化された環境が、ブランド可視性の不統一を招いています。あるモデルでは権威あるブランドとして表示される一方で、別のモデルでは表示されない、あるいは誤って表現される可能性があり、マーケターにとって新たな、かつほとんど測定されていないリスクをもたらしています。

Assemblyがemberosと提携して開発したStagwell Search+は、業界初となるAI検索向けエージェント型オペレーティングシステムを搭載しています。このプラットフォームは、各モデルや言語におけるブランドの表示状況を継続的に監視し、コンテンツ、メディア、デジタルチャネル全体での施策による効果を調整・測定することで、可視性の向上を図ります。プラットフォームへの変更を直接自動化するのではなく、AIエージェントを用いて人間の意思決定を導くように設計されており、ブランド体験の品質と整合性を守りながら、チームが的確かつ戦略的なアクションを実行できるよう支援します。

Stagwell Search+は現在、OpenAI、Gemini、Perplexity、Grok、Anthropicといった主要なグローバルモデルと統合されており、DeepSeekなどの地域プラットフォームとの追加統合も今年後半に予定されています。

「AIはすでに、マーケターが関与しない形でブランドの意思決定を行っています。そしてアジア太平洋地域（APAC）では、言語や文化の複雑さによって、その課題はさらに増幅されています」と、APAC担当エクスペリエンス＆アクティベーション担当バイスプレジデントのYi En Chye氏は述べています。「成功はもはやランキングやクリック数で決まるのではなく、プロンプトシェアを確保できるかどうかにかかっています。Stagwell Search+は、この新たな環境で競争するためにブランドが必要とする可視性と制御力を提供します。」

ASSEMBLYについて

Assemblyは、成果を上げるブランド構築に向けたより現代的なアプローチを求めるブランドのために設立された、グローバルなオムニチャネルエージェンシーです。Stagwellネットワークの支援を受け、私たちは文字通りデータ、人材、テクノロジーを統合した組織であり、トップダウンではなくボトムアップで、よりスマートに、より迅速に、そしてより優れた成果を生み出すために構築されています。好奇心旺盛で協力的、そして変化を原動力とする私たちは、「体験が向上すればパフォーマンスも向上する」と信じるビルダーたちのエージェンシーです。私たちはブランドとパフォーマンスを二者択一とは捉えていません。私たちにとって、それは常に両立するものです。ロゴの「+\」記号（ORAD）は、このマインドセットを象徴しています。これは、私たちの考え方、構築方法、そしてフルファネルにわたる成果の創出方法を表すマークです。Assemblyの基盤は、3つの核心的な要素で構成されています。それは、専用に開発された「STAGE Experience Engine」、それが支える戦略的プロダクトである「Brand Performance Planning（BPP）」、そしてスピード、深み、そして現代のマーケティングの要求に応えるために構築された組織設計です。これら3つの要素が相まって、データ、テクノロジー、メディア、クリエイティブ、コマースの領域を横断し、ブランドが顧客とつながり、エンゲージメントを築き、成長していく方法を再定義する、より優れたブランド体験を構築することを可能にします。世界44拠点に3,000名以上の専門家を擁するAssemblyは、世界でも最も野心的なブランドが成果を上げるためのフルファネルソリューションを提供しています。詳細は assemblyglobal.com をご覧ください。

STAGWELLについて

Stagwellは、AIを通じてマーケティングを変革するグローバルなチャレンジャー・ネットワークです。私たちは、文化を動かす創造性と最先端のテクノロジーを融合させ、マーケティングの「アート」と「サイエンス」を調和させることで、世界で最も野心的なブランドにスケール感のあるクリエイティブパフォーマンスを提供します。起業家精神に満ちたリーダーシップのもと、45カ国以上に展開するスペシャリストたちが、「クライアントの効果を最大化し、ビジネス成果を向上させる」という共通の目的の下、結束しています。www.stagwellglobal.com からご参加ください。







メディアお問い合わせ先







ケルビン・リー

マーケティングディレクター（APAC）

Kelvin.lee@assemblyglobal.com







出典：Assembly







（日本語リリース：クライアント提供）





