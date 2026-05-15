令和8年(2026年)測量士／測量士補試験【解答速報】を試験日当日5/17(日)、測量士試験(択一式のみ)18時～、測量士補試験22時～無料公開スタート！
株式会社東京法経学院は、測量士・測量士補試験当日の5月17日(日)に、測量士試験(択一式のみ)は18時より、測量士補試験は22時より「解答速報」をWEBサイトに無料公開いたします。
令和8年 測量士／測量士補試験【解答速報】
■令和8年(2026年)測量士試験 解答速報
■令和8年(2026年)測量士補試験 解答速報
詳細URL： https://www.thg.co.jp/76/
測量士試験(択一式のみ)は、試験日当日5月17日(日)18：00より、測量士補試験は22：00より、解答速報をWEBサイトに無料公開いたします。
東京法経学院指導講師陣の総力による「令和8年解答速報」を、ぜひ本試験後の検討にご活用ください。スマートフォンにも対応しております。
※解答番号は後日変更になる事もございますので予めご了承ください。解答速報は本学院講師が協議のうえ決定いたします。無断転載・転用を禁じます。
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詳細： https://www.thg.co.jp/76/
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