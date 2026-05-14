三井住友カードが「NP掛け払い」の媒介を開始

三井住友カード株式会社

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下「三井住友カード」）は、2026年5月25日（月）より、株式会社ネットプロテクションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下「ネットプロテクションズ」）が提供する企業間決済サービス「NP掛け払い」の媒介を開始します。

ネットプロテクションズとの提携を通じて、幅広い法人顧客の請求業務アウトソーシングおよび未回収リスク保証ニーズ、請求書管理等のDXニーズに対応してまいります。

■「NP掛け払い」概要

「NP掛け払い」は、企業間取引（BtoB）向けの後払い決済サービスです。ネットプロテクションズが売り手企業と買い手企業の間に入り、買い手企業への与信から請求書発行、代金回収までの決済・請求業務全てを請け負います。NP掛け払いの導入により、売り手企業は煩雑な決済・請求業務をまるごとDX化し、本来業務により集中できます。また未回収リスクの保証もするため、経営基盤の安定化を図れます。さらには、従来の信用機関に依存しない独自の与信審査によって、個人事業主を含む事業者に対して与信通過率99%と柔軟に掛け売りを提供することができ、販路拡大・売上向上が見込めます。買い手は掛け払いを利用することで、キャッシュフローの改善を期待できます。

NP掛け払いの詳細はこちら：請求書後払い取引ならNP掛け払い(https://np-kakebarai.com/lp/atobarai_yago_1a/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=yahoo_yago&utm_creative=632614411385&utm_keyword=np%E6%8E%9B%E3%81%91%E6%89%95%E3%81%84&utm_matchtype=e&utm_network=s&utm_device=c&yclid=YSS.1000371570.EAIaIQobChMI_JG6odDdkwMVYuQWBR3C3Cl5EAAYASAAEgIvAPD_BwE&sa_p=YSA&sa_cc=1000371570&sa_t=1775629764087&sa_ra=C3)

業務提携に関するプレスリリース：ネットプロテクションズ、三井住友カードと企業間決済における業務提携に関する基本合意書を締結 | 株式会社ネットプロテクションズ(https://corp.netprotections.com/news/press/corporate/20260213_2/)