【ランチタイムに「防災」をアップデート！】 東京防災情報誌が提案する、新しくも緩やかな防災コミュニティの形。 「定期的に防災について考え、語り、繋がる場」として、ランチタイム配信を兼ねた備蓄ランチ会を開催します。 今回は、秋葉原UDX内のクリエイティブなワークスペース「LIFORK」の協力のもと、現地参加とWEB参加のハイブリッド形式で実施。 「防災って何から始めればいい？」「最新のグッズを知りたい」「地域で繋がっておきたい」 そんな思いを、お弁当を食べながらリラックスして共有しませんか？ 備蓄食の食べ方をご紹介いたします。 ＜開催概要＞ 【千代田区秋葉原＆オンライン】 備蓄食ランチミーティング 第1回 ～食べながら、ゆるやかにつながり、備える30分～ 「もしも」の不安を、ランチタイムの「安心」に。 災害時、最後に私たちを助けてくれるのは、最新の設備以上に、隣にいる人の「顔」を知っていることかもしれません。 本イベントは、「食べながら、ゆるやかにつながり、備える」をコンセプトにした、これまでにないカジュアルな防災交流会です。備蓄食を実際に味わいながら、有事の際に助け合える「顔の見える関係性」を、千代田区の中心から広げていきましょう。 【申し込み詳細はこちら】 https://peatix.com/event/5004343 ■ プログラム内容（タイムスケジュール） 【第一部：実演！実食！防災食・交流会】12:15 - 12:45 オープニング： 「ゆるやかなつながり」が命を救う理由 実演！実食！： アルファ化米や缶詰の美味しい食べ方、温め方を実演。実際に試食して「備蓄の味」を体験します。 プロが教える備蓄のコツ： 防災クリエーター・乾 栄一郎が、長期在宅避難を乗り切るための具体的ポイントを伝授します。 加害者にならない防災： 帰宅することや自動車利用がリスクになる可能性を学び、「助ける人」になるマインドセットを共有します。 【第二部：サービス・デモンストレーション】12:45 - 13:15 最新防災ソリューション紹介： 防災関連企業による、明日から現場で使えるサービスのデモンストレーションを実施します。 クロージング： 質疑応答と、次回開催に向けたネットワーキング。 ■ こんな方におすすめです 企業の危機管理・BCP担当者様： 「社内の防災意識を高めたいが、堅苦しいのは苦手」という方。 働き盛りのビジネスパーソン:ランチタイムを有効活用して、自分と家族を守る知識を得たい方。 リモートワーカー様： 自宅での「在宅避難」への備えを具体的に考えたい方。 ■ 開催概要 日時： 2026年5月18日（月）12:15 - 13:15（開場 12:10） 会場： LIFORK秋葉原 (秋葉原UDX 4F ホワイトルーム) ※WEB同時配信のハイブリッド形式（Google meets使用） 参加費： 無料（要事前申込） 申し込み詳細はこちら https://peatix.com/event/5004343 主催： 東京防災情報誌（合同会社サットワン） 協賛： 東京防災士DXネットワーク ■ 登壇者プロフィール 乾 栄一郎（Inui Eiichiro） 合同会社サットワン代表 / 東京防災情報誌 編集長。 「自分が生き残ることで、周りを助ける側へ回る」を理念に、地域・企業の防災力向上を支援。深い共感と承認に基づき、いざという時に機能する「顔の見える信頼関係」の構築を提唱している。 ＜開催内容＞ 防災コミュニティのすゝめ：なぜ今「緩やかな繋がり」が重要なのか？ 備蓄ランチ体験：各自持参したランチ（非常食・保存食大歓迎）を召し上がりながらの情報交流。 防災グッズ＆サービス紹介：プロが厳選した最新アイテムのレビュー。 ハイブリッド交流タイム：会場とオンラインを繋ぎ、参加者同士で繋がります。 【特別企画】無料防災相談会のお知らせ：防災士による個別相談のご案内。 ＜登壇・協力＞ 主催：東京防災情報誌コミュニティ 協力：東京防災士DXネットワーク 協賛：LIFORK 【関連リンク】 東京防災情報誌 公式note https://note.com/royal_crocus8023 東京防災士DXネットワーク ホームページ https://sites.google.com/view/tbdxn/top 東京防災士DXネットワーク 公式note https://note.com/tb_dxn 【組織概要／お問い合わせ先】 ■ 合同会社サットワン（東京防災情報誌 運営） 代表：乾 栄一郎 住所：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX4F LIFORK秋葉原 事業内容：IT・防災コンサルティング、防災情報メディアの運営 など Webサイト： https://www.gosatone.com/top ■ 東京防災士DXネットワーク 代表／事務局：乾 栄一郎 事務局住所：東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX4F LIFORK秋葉原（合同会社サットワン内） 設立目的：防災士の知見と最先端のIT・DX技術を掛け合わせ、公助の隙間を埋める「共助のDX」を推進する。 Webサイト： https://sites.google.com/view/tbdxn/top 【本件に関するメディア関係者からのお問い合わせ】 合同会社サットワン Email： hello@gosatone.com 東京防災士DXネットワーク 事務局 担当：乾 栄一郎 TEL：08025021367 Email： tokyobosaishidxn@gmail.com