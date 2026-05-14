「YOKONEGU Premium」がヘルスケア認定寝具(R)に認定―――横向き寝の快適性を追求したまくらとして評価

富士ベッド工業株式会社

富士ベッド工業株式会社（東京都大田区）が展開する寝具ブランド「cocochi factory」の横向き寝まくら「YOKONEGU Premium」が、一般社団法人 日本寝具寝装品協会（JBA）の定める「ヘルスケア認定寝具(R)」として認定されました。

「YOKONEGU Premium」は、横向き寝時の首・肩への負担に配慮した独自構造を採用し、快適な寝姿勢をサポートするまくらです。今回、睡眠健康機能やメンテナンス性などの評価基準を満たした寝具として認定されました。

■ ヘルスケア認定寝具(R)とは

「ヘルスケア認定寝具(R)」は、一般社団法人 日本寝具寝装品協会（JBA）が定める評価基準を満たした寝具に対し認定される制度です。

健康保持および増進、介護予防を通じた健康寿命の延伸に資する寝具として、睡眠健康機能・衛生機能・メンテナンス機能などの観点から評価されます。

「YOKONEGU Premium」は、横向き寝時の快適性を追求した構造や、日常的に使いやすいメンテナンス性などが評価され、このたび「ヘルスケア認定寝具(R)」として認定されました。

■ 横向き寝の快適性を追求した「YOKONEGU Premium」

「YOKONEGU Premium」は、横向き寝時にも心地よく休める睡眠環境を目指して開発された横向き寝まくらです。

横向き寝時の首や肩への圧迫感に配慮し、独自の二階建て構造を採用。肩が入り込みやすい形状と、首元をやさしく支える構造により、自然な寝姿勢をサポートします。

さらに、寝返り時の動きやすさやフィット感にもこだわり、快適な休息時間を目指しました。

やわらかな感触と安定感を両立した素材を組み合わせることで、包み込まれるような寝心地を実現しています。

■ cocochi factoryの代表商品として展開

「YOKONEGU Premium」は、cocochi factoryを代表する横向き寝まくらとして展開されており、ディノスやロッピングライフなどの通販媒体でも紹介されています。

快適な横向き寝環境を目指した構造や、包み込まれるような寝心地が、多くの生活者から支持を集めています。

cocochi factoryでは、これからも“横向き寝”という睡眠スタイルに着目しながら、日々の休息時間をより快適にする商品開発を追求してまいります。

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/140619/table/108_1_c6301167184b5419e194fe50292ab618.jpg?v=202605141051 ]富士ベッド工業株式会社

■会社概要

創業：1957年2月1日

設立：1964年3月21日

代表者：小野 弘幸

所在地：東京都大田区北千束2丁目17番10号

事業内容：寝具、寝装品(特にまくら)の企画・開発・製造・販売

資本金：25,000千円



公式サイト：http://fujibed.com/

公式ショップ：https://cocochi-factory.myshopify.com/

公式Ｘ(旧Twitter)：https://x.com/CocochiFac6348

公式Instagram：https://www.instagram.com/cocochi.factory_official/

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/cocochi-factory/

YAHOOショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/cocochi-factory/