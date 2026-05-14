【カルティエ】石橋静河がカンヌ国際映画祭でカルティエを纏う

リシュモン ジャパン合同会社

フランス、カンヌにて開催されている第79回カンヌ国際映画祭にて、現地時間5月13日(水)、俳優の石橋静河がカルティエのジュエリーを着用し登場いたしました。

石橋静河は、ハイジュエリーコレクション「シジエム サンス パル カルティエ」のイヤリングと、「カルティエ コレクション」のリングを着用しました。

「シジエム サンス パル カルティエ」は、第六感を意味し、ハイジュエリーに宿る魂、すなわち人間のエモーションを高揚させるクリエイションの力を、独自の表現で示しています。エメラルド、オニキス、ロッククリスタルがコントラストと奥行きを与えるイヤリングは、ホワイトゴールドにダイヤモンドをあしらった「カルティエ コレクション」のリングの幾何学的なパターンとリンクします。

1983年に誕生した「カルティエ コレクション」は、創業期から2000年代までの3,000点以上のカルティエ作品を収蔵し、今なおその数を増やし続けています。それはカルティエの創作の歴史をたどり、卓越したサヴォアフェールの証しとなる貴重なコレクションです。「カルティエ コレクション」は、カルティエのデザイナーや職人たちによって、そして美術館での大規模な展覧会などを通じて、メゾンのスタイルと文化を受け継ぐ役割を担っています。

カルティエについて

カルティエは、世界有数のラグジュアリーメゾンとして、開かれた精神と好奇心を常に持ち、独創的なクリエイションを通じて、あらゆるものの中に潜む美を見出し続けてきました。ジュエリーやハイジュエリー、ウォッチメイキングからフレグランス、レザーグッズやアクセサリーに至るまで、多岐にわたるカルティエのクリエイションには、卓越した職人の技と時代を超越するシグネチャーが融合しています。

https://www.cartier.jp/

お問い合わせ先：カルティエ カスタマー サービスセンター 0120-1847-00