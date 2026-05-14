カロッツェリア 車載用スマートフォンクレイドルをパイオニア公式オンラインショップで発売

パイオニア株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/5670/table/1000_1_affc34dd5e99d45f096af1da5f36131f.jpg?v=202605140451 ]

【SDA-SC600】【SDA-SC400】【SDA-SC200】

パイオニアは、カロッツェリアブランドのモバイルアクセサリーとして、ワイヤレスチャージングクレイドル2機種、スマートフォンクレイドル1機種の計3機種を、パイオニア公式オンラインショップで発売します。

近年、カーナビアプリや音楽再生など、車内でスマートフォンを活用するシーンが増えています。その一方で、スマートフォンの設置場所やバッテリー切れといった新たな課題も顕在化しており、車内でスマホを快適に利用するアクセサリーへのニーズが高まっています。

今回発売する3機種は、エアコンの吹き出し口に簡単に取り付けられるほか、ワンタッチでスマートフォンを脱着できるマグネットタイプの取付ホルダーを採用しています。最大15Wのワイヤレス充電が可能なQi2規格対応モデルとして、スマートフォンの発熱を抑える冷却ファンを搭載した「SDA-SC600」と、コンパクトで高品位なアルミボディを採用した「SDA-SC400」の2機種をラインアップ。さらに、充電機能がないシンプルなデザインのスマートフォンクレイドル「SDA‑SC200」を揃え、幅広いユーザーのニーズに対応します。

カロッツェリア 2026夏新商品ラインアップ ： https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/brand_event/brand/item_2026summer/?ad=pr

パイオニア公式オンラインショップ（スマートフォンクレイドル）：

SDA-SC600：https://shop.pioneer.jp/products/sda-sc600

SDA-SC400：https://shop.pioneer.jp/products/sda-sc400

SDA-SC200：https://shop.pioneer.jp/products/sda-sc200

【主な特長】

1) ワイヤレス急速充電が可能なQi2規格に対応（「SDA-SC600」「SDA-SC400」）

Qi2規格に対応し、最大15Wのワイヤレス急速充電が可能。iPhoneやAndroidスマートフォンをホルダーに取り付けるだけで効率よく充電できます。また、「SDA‑SC600」には冷却ファンを搭載しており、充電時のスマートフォンの発熱を抑えます。

2) ワンタッチ脱着が可能なマグネットホルダーを採用

強力なマグネットタイプの取付ホルダーを採用しており、スマートフォンの脱着をワンタッチで行えます。振動などが気になる車内でも安心して使用できます。

3） 簡単に取り付けられるアタッチメントを同梱

エアコンの吹き出し口に取り付けるクリップ式のアタッチメントを同梱。吹き出し口のブレードに挟むだけ簡単に設置できます。

4） 車内を彩るイルミネーションと車内のインテリアに馴染むデザイン

「カロッツェリア」のブランドロゴをあしらい、車内のインテリアに自然に馴染むデザインを採用しています。「SDA‑SC600」はマルチカラーのイルミネーションを搭載し、5パターンの光と色で車内を演出。「SDA‑SC400」はブルーイルミネーションにより、スマートで洗練された印象を与えます。充電機能がない「SDA‑SC200」は、シンプルなデザインで幅広い車種の内装に調和します。

＊ Apple CarPlay、Apple MusicおよびiPhoneは米国、他の国々および地域で登録された Apple Inc.の商標です。日本における iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。

＊ AndroidはGoogle LLCの商標です。

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