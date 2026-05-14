【セミナー】『こんな評価方法、知らなかった！実例と判決・裁決の重要エッセンスからつかむ 税理士のための「時価」の算出方法 Q&A　改訂版』出版記念オンラインセミナー開催決定！

第一法規株式会社詳細・お申込みはこちら :https://daiichihoki.satori.site/seminar/zeimu/20260612_entry/index.html

税理士会へ「その他の研修」として受講時間の一括申請予定

※申請予定の税理士会については、特設サイトにて最新情報をご確認ください。

▼セミナー概要▼

財産評価基本通達からではわからない、特殊な土地、建物、債券・債務などの評価方法について解説した、

『こんな評価方法、知らなかった！実例と判決・裁決の重要エッセンスからつかむ 税理士のための「時価」の算出方法Q&A 改訂版』（第一法規）の出版記念セミナーが開催決定！

実務上の留意点をわかりやすく解説いただきます。

【こんな方におすすめです！】

・土地や建物の評価に関する実務に不安のある税理士・事務所職員の方

・急に舞い込んだ相続案件にも安心して対応したい税理士・事務所職員の方

・これから相続を事務所の強みにしていきたい方

▼セミナー詳細▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59164/table/854_1_03b5dc3c756ecd134b035c1956e4713a.jpg?v=202605140252 ]お申込みはこちら :https://daiichihoki.satori.site/seminar/zeimu/20250404/index.html?utm_source=prtimes

開催：第一法規株式会社（https://www.daiichihoki.co.jp）

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