JINS誕生25周年。半年間にわたる感謝祭「JINS 25TH MATSURI」開催。メガネの常識は、ここから変わった。今の「あたりまえ」をつくった名作が週替わりで25％OFF！

株式会社ジンズホールディングス

株式会社ジンズ（以下JINS）は、25年間の歩みを支えてくださったお客さまへ感謝を込め、約半年間にわたる大型企画「JINS 25TH MATSURI」を開催します。本日5月14日（木）よりスタートする第1弾を皮切りに、全4回の特別企画を実施。お客さまの毎日に寄り添い、驚きと喜びをお届けする半年間がいよいよ始まります。

25年の軌跡と、これからの「あたりまえ」をつくりだすアイウエアブランド

JINSは2001年4月、福岡・天神の1号店からアイウエア事業をスタートしました。以来、従来の常識を覆す価格体系や購買体験を提供し、業界に革新をもたらしてきました。こうした挑戦が今日に至るまで多くのお客さまに支持され、現在ではメガネの年間販売本数日本一※を誇るまでに成長しました。それでもなお、私たちは、お客さまの生活をより豊かにするためのイノベーションを追求し続けています。

商品開発では、軽量メガネの市場を切り拓いた「Airframe(R)」や、視力矯正以外の付加価値を提案した「JINS SCREEN(R)」など、常に新しいカテゴリを創造。また、AIによる似合い度判定や対話型接客サービスの導入など、テクノロジーを活用しながらこれまでにない体験を提供しています。この歩みは日本国内にとどまらず、2010年の中国進出を皮切りに、現在は日本を含む世界8つの地域へと事業を拡大しています。その象徴として、今年3月には東京・銀座の中央通りにグローバル旗艦店をオープンしました。これからも日本発のアイウエアブランドとして、世界中で支持されるブランドを目指します。

これまでの「あたりまえ」をつくった名作が4週連続、週替わりで25%OFF

JINSは、かつて「視力を矯正するもの」だったメガネの常識を、この25年で大きく変えてきました。「JINS 25TH MATSURI」第1弾では、メガネの「あたりまえ」をつくってきた、JINSを代表する4つのプロダクトを、4週連続・週替わりで25%OFFにて提供します。

1週目は2011年の発売以降、パソコンなどから発せられるブルーライトを手軽にカットできる機能性レンズで「視力矯正の必要のない人でも、目を守るためにメガネをかける」という、新習慣を生んだ「JINS SCREEN(R)」。2週目は2025年の発売以降、上下左右に可動するヒンジにより、高い耐衝撃性を担保し、「メガネは壊れやすい」という概念を変えた「JINS 360°(R)（ジンズ サンロクマル）」。3週目は2021年の発売以降、軽量で柔軟なフレームにより、帰宅したら服を着替えるように、メガネも「おうち時間に合わせて着替える」という新習慣を提案した「JINS HOME(R)」。4週目は、2009年の発売以降業界に先駆けて軽量樹脂素材を採用し“軽量メガネ”という新市場を開拓し、「メガネは重くて疲れる」というかつての常識を過去のものにしたロングセラー商品「Airframe(R)」が締めくくります。

※日本アイウエア小売企業の直近通期決算における売上高比較（2025年11月時点、東京商工リサーチ調べ）

キャンペーン概要

「JINS 25TH MATSURI」第1弾

対象の商品が週替わりで25%OFFとなる特別セールを開催します。第2弾以降の企画内容については、詳細が決まり次第、順次発表いたします。

※店舗でのキャンペーン実施時間は、各店舗の営業時間に準じます

※JINSオンラインショップでの開始時間は、各開始日の10:00となります

【期間】2026年5月14日（木）～6月10日（水）

【対象店舗】全国のJINS店舗、JINSオンラインショップ

【特設ページ】https://www.jins.com/jp/campaign/25thmatsuri/