渋谷駅直結で、“リゾート気分”を楽しむ。ハワイアンカフェ＆バー レストラン「goodNess」が渋谷マークシティにオープン

株式会社渋谷マークシティ

「goodNess」では、時間帯ごとに多彩なハワイアンメニューを展開※一部変更される可能性がございます。※写真は全てイメージです。

渋谷マークシティ（運営：株式会社渋谷マークシティ、所在地：東京都渋谷区）は、2026年5月28日（木）、4階アベニューに、株式会社KONA'Sが展開する新ブランド「goodNess（グッドネス）」をオープンいたします。「goodNess」は、“ハワイのご馳走”をコンセプトにしたハワイアンカフェ＆バー レストランで、全国55店舗（※2026年4月末時点）を展開する「コナズ珈琲」が新たに手がけるブランドとして、今回が1号店の出店となります。

渋谷駅直結というアクセス性を活かし、モーニングからランチ、ディナー、バー利用まで、多様な都市の日常の中で、気分を切り替え、心地よい時間を過ごせる新たな飲食空間を提案します。

渋谷マークシティが目指す、新たな滞在価値

「goodNess 渋谷」外観/内観イメージ※一部変更される可能性がございます。

開業25周年を迎えた渋谷マークシティでは、日常的にご利用いただくお客さまにとって、より心地よく、多様な時間を過ごせる施設を目指し、飲食ゾーンをはじめとした館全体の魅力向上に取り組んでいます。

近年は、単に食事を楽しむだけでなく、気分を切り替えたり、心地よく過ごしたりする“時間そのもの”に価値を感じるニーズも高まっています。

渋谷駅周辺では、“100年に一度”ともいわれる大規模再開発が段階的に進み、街の回遊性や滞在性は中長期的にさらに高まっていくことが期待されています。

その中で渋谷マークシティは、渋谷駅直結のアクセス性と、商業・ホテル・オフィス・高速バスターミナルを備える複合機能を強みに、日常利用のお客さまから国内外の来街者まで、多様な人々にとって使いやすく、心地よく過ごせる施設づくりを進めています。

また、渋谷で働く人や近隣に暮らす人にとっては日々の生活を支える場として、観光や買い物で訪れる人にとっては渋谷らしい体験に出会える場として、何度も訪れたくなる館づくりを目指しています。

今回オープンする「goodNess」は、朝から夜まで利用できる営業スタイルに加え、食事とアルコールの両方を楽しめるダイニング性や、リラックス感のある空間デザインなどを備えています。

モーニング、ランチ、ディナー、仕事帰りの一杯など、多様なシーンに対応するそのスタイルは、渋谷で過ごす人々のさまざまな日常に自然に寄り添います。

“ハワイのご馳走”を、都市の日常に

「goodNess 渋谷」内観イメージ※一部変更される可能性がございます。

「goodNess」は、“ハワイのご馳走”をテーマに、都市の日常の中で、ふと肩の力を抜き、ハワイの空気感を感じられる時間を提供します。

店内にはオープンキッチンとバーカウンターを配置し、随所にハワイらしいインテリアを採用。都心にありながら、日常の合間にふっと気分を切り替えられるような、リゾート感のある空間を演出します。

朝はコーヒーとともに、昼は食事を楽しみ、夜はアルコールとともにゆったり過ごす。「goodNess」は、1日を通してさまざまなシーンに寄り添う、新たな都市型ダイニングとして展開します。

時間帯ごとに楽しめる、多彩なハワイアンメニュー

■朝の時間に寄り添うモーニングメニュー※提供時間：8:00～11:00

モーニングでは、「コナズ珈琲」で人気のパンケーキを、朝の時間帯に合わせて軽やかな味わいにアレンジして提供します。通常よりも薄く生地を伸ばして焼き上げることで、朝でも食べやすい優しい口当たりに仕上げました。そのほか、ふわふわのオムレツと香ばしく焼き上げたベーコンを合わせたモーニングプレートや、フレッシュフルーツを使用したアサイーボウルなども展開。すべてドリンク付きで提供します。

goodNessベーコンエッグパンケーキ 1,540円モーニングプレート 1,760円アサイー＆グレッグヨーグルトボウル 1,430円

※価格は全て税込です。※写真は全てイメージです。

■平日ランチタイムを彩るボリュームメニュー※提供時間：11:00～14:00※平日限定

ランチタイムには、「コナズ珈琲」で長年親しまれてきたハンバーガーやロコモコを、「goodNess」仕様にアレンジ。肉厚で食べ応えのあるハンバーガーや、ジューシーなロコモコなど、満足感のあるメニューを展開します。また、「コナズ珈琲」でフェアメニューとして人気を集めたフォーもグランドメニューとして登場します。

BEEFバーガー 1,430円goodNess HAWAIIAN クラシックロコモコ1,540円HAWAIIAN BEEF ハーブPHO 1,320円

※価格は全て税込です。※写真は全てイメージです。

■食事もお酒も楽しめるディナータイム※提供時間：8:00～23:00（FOOD L.O.22:00／DRINK L.O.22:30）

アラカルトメニューはオープンから終日提供。ハワイアンスタイルのガーリックシュリンプや、ハワイ産の香木「キアヴェ」で燻したステーキなど、アルコールとの相性を意識したメニューを取り揃えます。また、「コナズ珈琲」で人気のパンケーキも、食後に楽しめるデザートメニューとして展開します。

（左）goodNess ブラックガーリックシュリンプ 1,705円（右）goodNess ガーリックシュリンプ 1,540円KIAWE Wood Grilled Steak ランプ 150g 3,080円 300g 6,160円 ※写真は300g

※価格は全て税込です。※写真は全てイメージです。

■ハワイらしさを感じるアルコールメニュー

アルコールメニューには、ワインやビール、ウイスキー、カクテルなどを幅広くラインアップ。

「マルガリータ」「コーヒーマティーニ」に加え、「goodNess」オリジナルの「パイナップル・テキーラ・ボウル」「goodNessガルフストリーム」など、ハワイらしい味わいと華やかなビジュアルを楽しめるカクテルを提供します。料理とのペアリングはもちろん、仕事帰りの一杯やバー利用にもおすすめです。

左から「goodNess ガルフストリーム」、「コーヒーマティーニ」、「マルガリータ」、「パイナップル・テキーラ・ボウル」

※価格は全て税込です。※写真は全てイメージです。

渋谷マークシティについて

渋谷マークシティは、「イースト（ホテル棟）」と「ウエスト（オフィス棟）」の2棟で構成される、渋谷駅直結の複合施設です。ショッピングモールをはじめ、レストラン・カフェ、ホテル、オフィスなど多様な機能を備え、渋谷で働く人、暮らす人、訪れる人の日常を支える都市型施設として、多くのお客さまにご利用いただいています。また、JR・東京メトロ・東急・京王など主要鉄道網とのアクセスに優れ、パーキングや高速バス発着所も備えるなど、高い利便性を有していることも特徴です。

2025年度（2025年4月～2026年3月）の売上高は160億4,400万円となり、コロナ禍以降3期連続で過去最高売上を更新しました。2000年4月7日の開業以来、渋谷の変化とともに進化を続け、今後も渋谷マークシティは、多様な都市生活に寄り添う施設として、新たな価値創出を推進してまいります。



【公式Webサイト】https://www.s-markcity.co.jp/

店舗概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/31972/table/29_1_46738a0fc6be6d56988ade56e7edb1db.jpg?v=202605141251 ]

本件に関するお問い合わせ先：株式会社渋谷マークシティ 代表電話 03-3780-6503