【情報解禁】″ものづくり″の最前線が集結！新展示会「次世代ものづくり技術展」開催発表会決定

エバーリッジ株式会社

本実行委員会は、ものづくり技術に特化した初の展示会「次世代ものづくり技術展」を開催するにあたり、発表会を下記の通り開催いたします。

開催の背景・目的

開催発表会HP :https://lp.bizcrew.jp/manufacturing

日本の製造業は今、労働力不足や脱炭素化、サプライチェーンの再構築といったかつてない転換期に立たされています。この荒波を乗り越える鍵は、脈々と受け継がれてきた熟練の「現場力」と、未来を切り拓く「最先端デジタル」の融合です。

本実行委員会は、部門間の壁を壊し、新たな価値を生むための“解”が集結するビジネスの最前線として、初の「次世代ものづくり技術展」を開催します。それぞれの垣根を超え、新たな技術とトレンドを掛け合わせることで、次世代のビジネスチャンスが生まれます。

発表会では、次世代ものづくり技術展の開催を宣言するとともに、ご参加者様にとって有益な会となるように特別ゲストをお招きしたスペシャルセミナーを開催いたします。またその後は任意参加で交流会も開催致しますので未来のビジネスパートナーとの出会い創出や、新たな視点やアイデア発見の場としてご利用ください。

発表会概要

■日 時：6月16日（火）15:00開場（17:00閉会）

■会 場：ベルサール六本木（B1階）

■参 加：300名限定

■内 容：展示会 概要説明（出展・来場対象、開催規模、セミナーなど）

業界有識者による講演

■参加費：無料

■交流会：同日、同会場にて17:00より開始

参加予定者：下記企業の経営者・マーケティング責任者

製造業DX・AI・IoT、スマートファクトリー、産業用ロボット、

FA・工場設備、機械部品、加工技術・機械

※軽食・アルコール・ソフトドリンクをご用意しています。

本発表会において、ものづくり業界の未来を共に創造し、業界全体の発展に向けた取り組みがうまれるような機会となれば幸いです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

お申し込みはこちら :https://lp.bizcrew.jp/manufacturing

ゲストスピーカー決定！

半導体300兆円市場と「自動車世界戦争」の行方

～シリコン列島ニッポン復活の鍵を握る、

エレクトロニクス×ものづくりの異業種共創～

株式会社産業タイムズ社

取締役 会長

泉谷 渉



出展対象

構成展・出展対象

製造業 DX・AI EXPO

製造業向け生成AI、ERP／MES／PLM／PDM、生産管理・生産スケジューラー、

データ分析・活用／BIツール、設計開発ツール（CAD/CAEなど）、技術伝承システム

・・・など

スマートファクトリー EXPO

IoT／IIoTソリューション、予知保全システム、工場・OTセキュリティ、

RFID／ビーコン、デジタルツイン・シミュレーション、ローカル5G・無線通信

・・・など

次世代 産業用ロボット EXPO

産業用ロボット、協働ロボット、ロボットSIer、AMR / AGV

AIビジョン・ロボット周辺機器、FA機器／PLC ・・・など

次世代 工場設備EXPO

省エネ・脱炭素・工場GX、工場設備（空調・ボイラ等）、安全・防災・環境改善製品

メンテナンス・補修、物流・マテハン機器 ・・・など

次世代 部品・加工 EXPO

機構部品（モータ、ベアリングなど）、金属・樹脂加工（切削・プレスなど）

表面処理・コーティング、3Dプリンタ・AM技術、軽量化・環境対応新素材

・・・など

来場対象

機械、自動車、電機など製造業の

■ 製造・生産技術

■ 品質保証・品質管理

■ 設計・開発・研究

■ 調達・購買

■ DX・IT推進

■ 経営・経営企画

・・・など

【お問い合わせ先】

次世代ものづくり技術展 実行委員会 広報担当

TEL：03-6632-2802

E-mail：manufacturing-s@bizcrew.jp