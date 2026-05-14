超・実践型WEBマーケ オンラインアカデミー『ルートモア』5/16始動！未経験者97％で年商160億を創った“育成メソッド”初解禁。「生きた企業案件」で即戦力へ

創業13年、通販（D2C）を軸に多角的な事業展開で年商160億円を売り上げるオモヤグループ。その広告事業を担う株式会社prisma（本社：福岡県福岡市、代表取締役：古川 史弥）は、未経験からプロフェッショナルを輩出する社内教育を体系化した実践型オンラインアカデミー「route moi(以下、ルートモア)」を2026年5月16日（土）に開講します。



「ツールは使えるが売上を作れない」「実務経験がなく採用されない」といったリスキリングの課題を打破。160億企業の現役プロ×一流コーチングにより、結果につながる思考と実践スキルを持った市場価値の高い人材を育成します。



■ 開講の背景

株式会社prisma

近年、リスキリングの普及により学習者が増加する中、課題となっているのが「学びと実務のミスマッチ」です。厚生労働省の分析（※1）では、ITスキルを習得しても専門職に就いた割合は事務職への就職を下回っており、学びが採用や実務に直結しにくい現状が示唆されています 。

オモヤグループは、2013年の創業からわずか13年で年商160億円を達成いたしました。通販（D2C）を軸に、広告代理店、ECモール、ピラティス、M&A、キャラクター事業など17社を多角的に展開しており、その急成長を支えているのは、独自のマーケティングとクリエイティブの力です。

また、社員の97%は異業種からの未経験スタートです。未経験者が短期間で事業リーダーへと成長し、大規模な売上を支える戦力となった背景には、結果につながる「思考の型」と「実戦スキル」を叩き込む独自の育成メソッドがあります。

この成功体験を社内だけに留めず、キャリアの分岐点で「変わりたい」と思う人々へ届けたい、そんな想いから超・実践型WEBマーケ オンラインアカデミー『ルートモア』を開講します。

※1 厚生労働省「令和4年版 労働経済の分析」

https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/21/dl/21-1.pdf

■WEBマーケ オンラインアカデミー『ルートモア』の特徴

１. 未経験者97%で160億円を創った、育成カリキュラム

講師は、年間数億円の配信実績を持つ現役の事業部リーダーや代表クラスのトップマーケター。わずか創業13年で160億円に達した売上を支える、1万枚の失敗クリエイティブから導き出した「未経験から勝てる考え方」を体系化。表面的なツール操作だけでなく、市場を動かす戦略と、再現性の高い思考プロセスを学べます。

２.「本物の企業案件」と現役プロのフィードバック

架空の課題ではなく、自社ECグループのプロジェクトや実際の大手案件に挑戦（※2）。さらに、現役トップマーケターがフィードバックを行います。1枚の広告が数百万人の目に触れ、数億円の売上を左右するリアルな現場で、実際の仕事で求められるレベルを体感することができます。実務経験を積み上げ、市場価値を高めることで、キャリアの選択肢を広げます。

※2 条件あり

３.キャリアを支える“1万人を導いた個別コーチング”

本アカデミーでは、1万人以上のビジネスパーソンやトップアスリートを指導してきた「株式会社ENERGIZE」と連携し、1on1の個別コーチングを実施。学習の壁を乗り越えるためのメンタル面もサポートします。WEBスキルという「武器」を使いこなすための思考の土台を構築し、自分らしいキャリアを描くサポートをします。

■【社内実例】異業種からWEBのプロへ

【美容部員から広告クリエイターへ：Tさん（31歳）】

未経験だったため「一人前になれなかったらどうしよう」と漠然とした不安がありました。入社後は分析や効果テストの原理原則を学び、現在では1本数千万円の売上を作る記事を執筆するなど、クリエイティブ部門のリーダーを勤めています。接客で培った「顧客の悩みを聞く力」をリサーチの核に置き、言語化のプロとして働いています。

【アパレルからブランド創出へ：Mさん（28歳）】

元々パソコンが苦手でしたが、入社1ヶ月で広告クリエイターとして売上を作れるようになりました。成功事例の要素を分解・分析する「思考の型」を学び、実践を重ね、現在はそのマーケティング視点を活かして、夢だった新ブランドの立ち上げを行なっています。アパレル時代の「共感を得てモノを売る力」も活かせています。

【ホテルマンからマーケターへ：Kさん（26歳）】

未経験で入社し、実践を通じて再現性を高める仮説構築を学びました。入社3ヶ月で日本を代表する大手食品メーカーの案件を任せていただき、9ヶ月経った今では月に数千万円の配信規模で広告運用を行なっています。ホテルマン時代に培った、顧客の本音を汲んで、自身の価値観を壊しながら答えを探す力が今に活きています。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164036/table/3_1_441b2b985890a39ef42ef6e028658498.jpg?v=202605141051 ]無料個別相談会はこちら :https://ad.omy-tag.com/4159dd5db3t4b4aa/cl/?bId=2Mc16e6M&squadbeyond_uid=

■ビジョン

あなたの「変わりたい」を「もっと変われる」へ

1つの学びを変化につなげ、夢中になる時間が増えていく。

そんな、もっと可能性に満ち溢れた自分でいられる場所をつくる。

得意を見つけ、磨き、価値にする。

得意と得意が出会うとき、可能性は無限大になる。

route moi（ルートモア）

未経験からWEB業界でフリーランス/副業/転職/キャリアアップを目指す人のための超・実践型WEBマーケティング オンラインアカデミー。通販（D2C）を軸に多岐に事業展開するオモヤグループの広告事業を担う株式会社prismaが運営します。

公式サイト：https://prisma-corp.com/

無料個別相談会はこちら :https://ad.omy-tag.com/4159dd5db3t4b4aa/cl/?bId=2Mc16e6M&squadbeyond_uid=

株式会社prisma

所在地：福岡県福岡市中央区高砂2丁目1-4-8F

代表：古川 史弥

設立：2020年12月

事業内容：広告運用事業、EC事業、Webコンサルティング

公式サイト：https://prisma-corp.com/