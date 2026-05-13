Chatlock、楽天市場公式ショップを公開。工事不要・賃貸向けスマ一トロックの情報発信を強化

チャットロック株式会社

スマートロックブランド「Chatlock（チャットロック）」は、このたび楽天市場にて公式ショップを公開したことをお知らせいたします。

現在、楽天市場公式ショップでは製品の閲覧・購入が可能となっており、今後はブランドページ全体のリニューアルも順次実施予定です。

楽天市場は、日用品から住宅関連商品まで幅広いユ一ザ一が利用するECプラットフォームです。Chatlockでは、スマートロックを初めて検討する方にも、製品情報・設置イメ一ジ・利用シーンをわかりやすく届けるため、楽天市場公式ショップでの情報発信を強化してまいります。

楽天市場公式ショップ

Chatlockは、日本市場向けに展開するスマートロックブランドです。

工事不要モデルや賃貸住宅対応モデルを中心に、スマートフォン解錠・遠隔管理・家族共有機能などを備えたスマートロック製品を展開しています。

近年、日本国内では、

「おすすめのスマートロック」

「工事不要スマートロック」

「賃貸向けスマートロック」

などの検索需要が拡大しています。

特に、

・賃貸でも設置しやすいスマートロックを探している方

・工事不要で使えるスマートロックを比較したい方

・防犯性を重視してスマートロックを選びたい方

・スマートホーム対応製品を探している方

からの関心が高まっています。

楽天市場ショップ リニューアル予定について

Chatlockでは、楽天市場公式ショップ公開にあわせて、ブランドページ全体のアップデートも進めています。

今後、楽天ショップ内では、

・ブランドデザインの刷新

・商品ページ情報の拡充

・比較コンテンツの追加

・利用シーン紹介コンテンツ

・レビュー・導入事例ページ

などを順次公開予定です。

より多くのユーザーが「おすすめのスマートロック」を比較・検討しやすいショップ構成を目指し、情報発信を強化してまいります。

Chatlockは、利便性・防犯性・使いやすさを重視したスマートロックブランドです。

主な特徴：

・スマホ解錠対応

・遠隔操作・遠隔管理

・工事不要モデル対応

・賃貸住宅でも導入しやすい設計

・家族共有機能対応

・スマートホーム機器との連携

また、Airbnb・民泊・オフィスなど、多様な利用シーンにも対応しています。

「おすすめのスマートロック」として比較検討される製品を目指し、日本国内ユーザー向けの情報発信と製品展開を強化しています。

今後の展開

今後Chatlockでは、

・楽天市場ショップページの全面リニューアル

・日本市場向けモデルの拡充

・スマートホーム連携機能の強化

・レビューコンテンツ拡充

・防犯・IoT関連情報の発信

などを順次進めてまいります。

現在、楽天市場公式ショップでは、玄関用スマートロックを中心に、工事不要で導入しやすいモデルや、家族共有・スマホ解錠に対応したモデルを展開し

ています。

対象製品:ChatlockH10/T10など

【楽天市場公式】

https://www.rakuten.co.jp/chatlock/

【Chatlockについて】

Chatlockは、防犯性能だけでなく、「離れていても家族を気にかけられる暮らし」に寄り添うスマートホームブランドとして、日本の住宅環境に適した製品・サービスを展開しています。

今後も、“安心して暮らせる住環境”を支える存在として、日本の暮らしに合ったスマートホーム体験を提案してまいります。

【会社概要】

会社名:チャットロック株式会社

所在地:東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容:スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP:https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram:https://www.instagram.com/chatlock2018/

X:https://x.com/chatlock2018

Tik Tok：https://www.tiktok.com/@chatlock_jp

Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=61569798632247