最新のExcel2024に完全対応した『はじめてのExcel2024』を5月19日に刊行！　ビジネスに役立つコラム満載＆Copilotでの活用にも対応しており、この1冊でExcelのすべてがわかります

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2026年5月19日、新刊『はじめてのExcel2024』を発刊します。

最新のExcel2024に完全対応した図解書です。見やすくなった紙面デザイン、ビジネスの現場を想定したコラム（時短・便利技・メモ・裏技・注意など）が豊富など、本シリーズ最大のボリュームを実現！本書だけでExcelのすべてわかります。

操作手順の逆引き事典として使える「手順項目索引」も掲載しています。読者の皆様が知りたいところから学べる構成にもなっているほか、新機能だけをまとめた章も設定しているので、パソコン図解書の決定版に相応しいコンテンツが盛り沢山です。

Copilotに完全対応となっています。

■書籍概要

書名 はじめてのExcel2024

著者 石塚亜紀子（イシツカアキコ）

定価 1,650円（税込）

発売日 2026年 5月19日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798076007/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18264766/

※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます